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новость В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на участников акции ЛГБТ

20.08.2017
Нападение на участницу ЛГБТ-акции. Кадр видео "Настоящего времени"
Нападение на участницу ЛГБТ-акции. Кадр видео "Настоящего времени"
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В Петербурге в пятницу полицейские задержали администратора ВК-сообщества "Straight Edge | sXe" Артема Андреева, подозреваемого в нападении на участников прошедшей 12 августа акции ЛГБТ и на освещавших ее журналистов. Об этом 19-го числа сообщила Фонтанка.Ру.

Как утверждает издание, установлены и все остальные нападавшие.

Предъявлено ли Андрееву обвинение, неизвестно. Как можно предположить, предполагаемый нападавший находится на свободе: УПК не предусматривает заключение фигурантов дел о побоях в СИЗО.

В сообществе "Straight Edge | sXe" в публикации о сборе средств на адвоката указана банковская карта с реквизитами предположительно самого Андреева - получателем указан некто Артем Дмитриевич. "Ситуация с ЛГБТ набирает обороты", - говорится в посте.

В акции ЛГБТ на Марсовом поле приняли участие около 100 человек с радужными флагами. Еще до окончания мероприятия на площади стали собираться коротко стриженные молодые люди спортивного телосложения, но омоновцы не подпускали их к демонстрантам.

Однако, когда после завершения акции на группу ее участников и сопровождавших их журналистов напали неизвестные в спортивных костюмах и распылили им в лицо перцовый газ из баллончиков. Химические ожоги получили не меньше 15 человек; у троих травмы глаз оказались достаточно серьезными.

За инцидентом наблюдали как минимум 15 омоновцев. Пресечь действия нападавших они не пытались.

Тем не менее 15-го числа стало известно, что УМВД по Центральному району Петербурга открыло дело по статье 116 УК (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие легкого вреда здоровью). Санкция этой статьи составляет до двух лет колонии.

Сообщалось, что дело открыто по заявлениям нескольких потерпевших, а в материалах присутствуют телефонограммы из больниц, куда пострадавшие обратились за помощью.

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20.08.2017
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