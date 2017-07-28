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Судья Дзержинского райсуда Петербурга Владимир Васюков арестовал заксобрания города Максима Резника на 10 суток и оштрафовал на 11 тысяч рублей за акцию 12 июня. Об этом сообщает Антон Горбацевич.

Штраф в 10 тысяч рублей судья назначил Резнику по статье 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания. По одному делу по статье 19.3 (невыполнение законного требования полицейского) депутат был оштрафован на тысячу рублей, по другому - арестован.

12 июня Резника задержали на несогласованной антикоррупционной акции на Марсовом поле. Тогда его отпустили без протокола.

Однако 25 июля Резника вызвали в 78 отдел полиции. "Мне позвонил старший инспектор центра организации применения административного законодательства ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Кирилл Голодной и пригласил для составления протоколов ", - рассказывал Резник. На депутата составили три протокола, один по статье 20.2 и два по статье 19.3.

Судья Васюков заявил, что Резник на акции 12 июня "агитировал желтой уточкой". В видеозаписи, подтверждающей, что сотрудники полиции задерживали людей на Марсовом поле не представляясь, судья нашел склейку. В связи с этим Васюков заявил, что "не может соотнести видео с событием" Об этом сообщали присутствующие на заседании активист Павел Смоляк и фотограф Давид Френкель.

Как сообщается, В 2008 году Васюков выступал обвинителем на процессе против Резника по делу об оскорблении и нападении на милиционеров. Тогда Васюков был старшим помощником прокурора Центрального района Петербурга. 3 марта 2008 года Резника задержали. 21 марта его освободили под подписку о невыезде. Позднее уголовное дело было закрыто в связи с примирением сторон

12 июня на антикоррупционном митинге в Петербурге были задержаны около 658 человек. К середине июня штрафы или аресты получили 330 человек.