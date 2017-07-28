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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Право, Акции протеста, Полиция, Регионы, Общество, Россия, Политика

новость Служба 1011

Петербургский депутат Резник арестован на 10 суток за акцию 12 июня
28.07.2017
Максим Резник. Фото: maximreznik.ru
Максим Резник. Фото: maximreznik.ru
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Судья Дзержинского райсуда Петербурга Владимир Васюков арестовал заксобрания города Максима Резника на 10 суток и оштрафовал на 11 тысяч рублей за акцию 12 июня. Об этом сообщает Антон Горбацевич.

Штраф в 10 тысяч рублей судья назначил Резнику по статье 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания. По одному делу по статье 19.3 (невыполнение законного требования полицейского) депутат был оштрафован на тысячу рублей, по другому - арестован.

12 июня Резника задержали на несогласованной антикоррупционной акции на Марсовом поле. Тогда его отпустили без протокола.

Однако 25 июля Резника вызвали в 78 отдел полиции. "Мне позвонил старший инспектор центра организации применения административного законодательства ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Кирилл Голодной и пригласил для составления протоколов ", - рассказывал Резник. На депутата составили три протокола, один по статье 20.2 и два по статье 19.3.

Судья Васюков заявил, что Резник на акции 12 июня "агитировал желтой уточкой". В видеозаписи, подтверждающей, что сотрудники полиции задерживали людей на Марсовом поле не представляясь, судья нашел склейку. В связи с этим Васюков заявил, что "не может соотнести видео с событием" Об этом сообщали присутствующие на заседании активист Павел Смоляк и фотограф Давид Френкель.

Как сообщается, В 2008 году Васюков выступал обвинителем на процессе против Резника по делу об оскорблении и нападении на милиционеров. Тогда Васюков был старшим помощником прокурора Центрального района Петербурга. 3 марта 2008 года Резника задержали. 21 марта его освободили под подписку о невыезде. Позднее уголовное дело было закрыто в связи с примирением сторон

12 июня на антикоррупционном митинге в Петербурге были задержаны около 658 человек. К середине июня штрафы или аресты получили 330 человек.

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28.07.2017
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12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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