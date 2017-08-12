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В Петербурге после состоявшейся на Марсовом поле ЛГБТ-акции неизвестные напали напали на ее участников и журналистов. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

В акции на Марсовом поле участвовало до 100 человек. Собравшиеся решили не проводить шествия, которое не было согласовано городскими властями. Участники акции держали радужные флаги.

Еще до окончания ЛГБТ-прайда на Марсовом поле стали собираться коротко стриженные молодые люди спортивного телосложения. Однако сотрудники Росгвардии не позволяли им подойти к активистам.

После завершения акции активисты и журналисты стали расходиться. Когда они переходили мост возле Марсова поля, на них набросились молодые люди в спортивных костюмах и распылили им в лицо перцовые баллончики. Пострадали не менее шести активистов, журналисты "Фонтанки" и "Настоящего времени", фотограф Давид Френкель.

Как сообщает Френкель, за инцидентом наблюдали не менее 15 сотрудников Росгвардии, которые при этом не пытались помешать нападавшим.

Несколько пострадавших, получивших сильные ожоги, были отправлены в больнице на автомобилях скорой помощи.

Кроме того, после окончания акции полицейские задержали девушку, вставшую в одиночный пикет, сообщает ОВД-Инфо. Она держала плакат "Я люблю свою жену". Имя задержанной не сообщается.

Видео: "Настоящее время"

В лица ЛГБТ-активистов и журналистов в Питере дважды разбрызгали перцовый газ. Видео момента нападения pic.twitter.com/vezVAPSnzQ — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 12 августа 2017 г.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга одиннадцать раз отказывался принять уведомление о проведении ЛГБТ-акции на Марсовом поле, мотивируя это тем, что место занято культурно-массовыми мероприятиями. 12 июля прошлого года активисты без согласования вышли на акцию под лозунгом "Выход" за свободу собраний". Несколько человек были задержаны.

30 августа 2016 года Дзержинский районный суд Петербурга прекратил дела в отношении задержанных ЛГБТ-активистов, не увидев состава административного правонарушения в проведении ими акции за свободу собраний. Судья указал, что единственным ограничением для проведения митингов в гайд-парках города без уведомления может стать предельная численность участников акций, которая устанавливается региональным законодательством. В Петербурге это двести человек.