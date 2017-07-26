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Владимир Путин ввел в действие протокол к российско-сирийскому соглашению, предусматривающий безвозмездную аренду Москвой авиабазы Хмеймим в течение 49 лет. Соответствующий закон, 14 июля принятый Госдумой, а 19-го одобренный Совфедом, опубликован 26-го числа на официальном портале правовой информации.

Протокол был подписан в Дамаске 18 января. Москва, в частности, получает самостоятельно на базе решать юридические вопросы в отношении своих военных, гражданского персонала и членов их семей.

Предполагается, что по истечении 49-летнего срока действие протокола будет автоматически продлеваться на последующие 25-летние периоды, если одна из сторон в последний год очередного периода не уведомит другую о намерении прекратить действие документа.

База Хмеймим находится под городом Латакия - родиной правящего Сирией клана Асадов. Россия использует эту базу на основании соглашения, заключенного 26 августа 2015 года; именно к этому соглашению и прилагается протокол, введенный сейчас в действие Путиным.

Как сообщал РБК, 14 июля замглавы Минобороны Сергей Панков заявил, что ежегодные расходы на содержание авиабазы составляют около 20 миллионов рублей.