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Расходы России на военную операцию в Сирии "соответствуют реальным возможностям". Об этом в интервью Интерфаксу заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, парламентарии знают, сколько тратится бюджетных денег, и не считают эти расходы чрезмерными. "Невозможно, чтобы парламент был исключен и был в неведении, сколько расходов в целом идет на оборону, сколько идет на другие составляющие. Это все в рамках финансирования Министерства обороны, и в эти рамки они должны уложиться, включая операцию в Сирии", - подчеркнула Матвиенко.

"Не забывайте и такой важный фактор, что ведь недавно многие считали, что российские вооруженные силы мало на что способны, да и с современными вооружениями у России проблемы", - добавила глава Совфеда. По ее словам, "в Сирии наши военные показали высочайший профессионализм, высочайшие возможности нашей военной техники, вооружения, превосходящего по целому ряду показателей самые современные образцы наших конкурентов".

"И это очень отрезвляюще подействовало на многие головы, в том числе, в плане изменения их мышления, что очень важно", - добавила Матвиенко.

Военная операция в Сирии, отметила она, улучшила экспортный потенциал, а Россия вышла в число лидеров по продаже вооружения.

"Поэтому тут нельзя так упрощенно подходить к участию наших сил в этой операции. Ведь кроме защиты национальных интересов, это еще и демонстрация того уровня обороноспособности, на котором сегодня находится Россия. Это очень важно", - отметила глава Совфеда.

В конце сентября РБК, опираясь на собственные подсчеты, предположило, что год боевых действий российских ВКС в Сирии мог стоить бюджету почти 56 миллиардов рублей. Как отмечало издание, основные статьи расходов российских военных в Сирии - боевые вылеты авиациии и использование крылатых ракет. За время операции самолеты и вертолеты совершили около 13 тысяч боевых вылетов, каждый из которых обошелся бюджету от 3,5 до 5,5 миллиона рублей. Таким образом, на них потрачено около 50 миллиардов рублей.

Кроме того, за год было запущено 56 ракет типа "Калибр". Это стоило бюджету 2,8 миллиарда рублей.

В марте президент Владимир Путин заявил, что на операцию в Сирии было потрачено 33 миллиарда рублей. "Военная операция в Сирии потребовала и определенных затрат, однако основная их часть - это ресурсы Министерства обороны. Порядка 33 миллиардов рублей ранее уже было заложено в бюджет самого министерства 2015 года на проведение учений и боевую подготовку", - сказал президент.