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новость В сирийском порту Тартус началась модернизация базы российского флота

11.03.2017
Порт Тартус. Космическая съемка Google Maps
Порт Тартус. Космическая съемка Google Maps
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Россия приступила к модернизации пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) своего Военно-морского флота в сирийском Тартусе, Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова.

"То, что касается Тартуса, я не скрою, что даже уже во время нашего визита мне показывали схему развития порта - где какие сооружения и причалы будут возводиться. Эта работа уже готовилась и сегодня она, конечно, переходит в практическую плоскость", - сказал Озеров. На уточняющий вопрос, значит ли это, что модернизация пункта уже началась, сенатор ответил утвердительно. "Несмотря на то, что соглашение по Тартусу пока не внесено в Государственную Думу, текст его действует с момента подписания", - подчеркнул он. По мнению Озерова, Дума ратифицирует документ в ходе текущей весенней сессии, и это будет уже "более высокий уровень закрепления существующих договоренностей".

Визит российских парламентариев в Сирию, о котором упоминал Озеров, состоялся в октябре 2016 года.

23 декабря прошлого года президент Владимир Путин распорядился подписать соглашение между Россией и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота в районе порта Тартус и заходах военных кораблей в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии.

15 января источник Интерфакса сообщил, что после сокращения численности российских войск в Сирии у Москвы там останутся два крупных военных объекта, необходимых для "обеспечения боеспособности", - это морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим близ Латакии. При этом базу в Тартусе предполагается модернизировать. Сейчас прибывающие в порт большие корабли остаются на внешнем рейде, а для ремонта, обслуживания и заправки привлекаются суда вспомогательного флота.

В ходе модернизации планируется углубить и расширить фарватер в порту, а затем построить там два новых пирса для швартовки кораблей водоизмещением свыше 10 тысяч тонн. "Это, - пояснил собеседник агентства, - позволит обеспечить заход, а также проведение текущего и среднего ремонта в Тартусе кораблей различных классов: от тральщика до крейсера".

20 января Россия и Сирия подписали документ. Соглашение будет действовать в течение 49 лет и может быть продлено еще на 25 лет по соглашению сторон. Согласно договору, Россия может разместить в сирийском порту Тартус до 11 военных кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Движимое и недвижимое имущество пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе объявлено неприкосновенным. Представители органов власти Сирии не имеют права вступать в места дислокации ПМТО без согласия его командира. ПМТО пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирии. Его движимое и недвижимое имущество пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.

Личному составу и членам семей, а также членам экипажей кораблей предоставляются иммунитеты и привилегии. Им гарантируется неприкосновенность личности, жилища, бумаг, имущества и корреспонденции. Они не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме.

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11.03.2017

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