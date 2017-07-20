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новость "Яблоко": Расходы на войну в Сирии, возможно, превысили 140 миллиардов рублей

20.07.2017
Бомбежка объекта в Сирии российским Ту-22М3, вылетевшим из Хамадана. Кадр видео Минобороны России
Бомбежка объекта в Сирии российским Ту-22М3, вылетевшим из Хамадана. Кадр видео Минобороны России
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Расходы российского бюджета на войну в Сирии с 30 сентября 2015-го, когда Москва открыто вмешалась в конфликт в ближневосточной стране, по середину июля нынешнего года составили от 108 до 140,4 миллиарда рублей. Как передают "Ведомости", такие подсчеты провела партия "Яблоко".

Колебания в итоговом значении объясняются тем, что в разное время в Минобороны называли разное количество совершенных вылетов.

В своих подсчетах "Яблоко" основывалось на методике, использованной в октябре 2015 года РБК. Издание тогда оценило расходы на один день войны в 146 миллионов рублей, или 2,4 миллиона долларов. В марте 2016-го Владимир Путин заявил, что без малого полгода войны в Сирии обошлись бюджету в 33 миллиарда рублей. Таким образом, данные РБК оказались даже несколько скромнее приведенных Путиным.

На вылеты авиации, подсчитало "Яблоко", было потрачено от 90 до 117 миллиардов рублей. Запуск 71 ракеты "Калибр" стал в сумму от 3,5 до 6,3 миллиарда. Ущерб от потерь самолетов, вертолетов и беспилотников партия оценила в 9,3-11,5 миллиарда рублей. Расходы на зарплаты военным и их питание (исходя из средней численности контингента 3 тысячи человек) составили 3,8 миллиарда, а выплаты семьям погибших - 102 миллиона рублей. Сирийский поход авианосца "Адмирал Кузнецов" ранее был оценен РБК в 1,5-1,8 миллиарда.

При этом в "Яблоке" оговорились, что в расчетах не были учтены затраты на полеты стратегической авиации, развертывание системы ПВО, содержание ЧВК Вагнера, а также непрямые расходы и косвенные потери, поскольку соответствующие данные в открытых источниках отсутствуют. Однако можно предположить, что с их учетом стоимость войны в Сирии окажется выше в полтора раза, отметили в партии.

Председатель "Яблока" Эмилия Слабунова направила в Минфин обращение с требованием обнародовать расходы на войну в Сирии. Она сослалась на соответствующий приказ, изданный самим этим министерством в декабре прошлого года. Однако в Минфине "Ведомостям" заявили, что запрошенные данные относятся к закрытым статьям бюджета и публикации не подлежат.

В Минобороны многие подсчеты РБК и "Яблока" назвали бессмысленными. В частности, в ведомстве заметили, что потерянные самолеты и вертолеты были закуплены вне связи с войной в Сирии и включать их в цену войны "совсем абсурдно".

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20.07.2017
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