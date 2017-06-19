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Минобороны России с понедельника прекращает взаимодействие с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского военного ведомства.

Свое решение Минобороны связало с атакой американского истребителя на бомбардировщик войск сирийского диктатора Башара Асада. Как утверждается, в момент атаки в воздухе над ближневосточной страной были и российские самолеты, однако коалиция во главе с США не использовала канал связи с российской авиабазой Хмеймим для предотвращения инцидентов.

"Рассматриваем данные действия американского командования как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках меморандума", - подчеркнули в ведомстве.

Наряду с этим Минобороны предупредило, что любые самолеты и беспилотники коалиции, обнаруженные в небе над Сирией к западу от Евфрата, будут браться российскими средствами ПВО на прицел.

7 апреля, после ракетного обстрела Соединенными Штатами авиабазы Асада Эш-Шайрат, ставшего первой непосредственной операцией Вашингтона против сил диктатора, российский МИД объявил, что приостанавливает действие меморандума о безопасности полетов. 12 апреля Владимир Путин на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил готовность возобновить действие меморандума. Однако, добавил Путин, это возможно, только если США будут наносить удары по радикальным исламистским группировкам, а не по войскам Асада.

Об атаке американского F/A-18E на Су-22 Асада стало известно ранее в понедельник. Асадовский самолет бомбил позиции Демократических сил Сирии возле города Эс-Саура в мухафазе Ракка. Сначала американский истребитель пытался вынудить Су-22 прекратить налет. Когда самолет Асада продолжил бомбежку, его сбили. Пилот считается пропавшим без вести.

При этом Пентагон, вопреки нынешнему заявлению Минобороны России, отмечал, что, прежде чем сбить самолет, коалиция связывалась с российскими силами, чтобы те добились от войск Асада прекращения атаки.

В Пентагоне подчеркнули, что коалиция "не стремится сражаться с сирийским режимом, российскими или проправительственными силами", однако "исполнена решимости защищать себя или союзные силы от любой угрозы".