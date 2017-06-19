О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.261886.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.261886.html
Также: Россия, Правительство, США, Российско-американские отношения, Ближний Восток, Война, Политика, Мир

новость Россия прекратила действие меморандума о безопасности полетов в Сирии

19.06.2017
Российский ЗРК С-400 на базе Хмеймим. Кадр видео Минобороны
Российский ЗРК С-400 на базе Хмеймим. Кадр видео Минобороны
Реклама

Минобороны России с понедельника прекращает взаимодействие с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского военного ведомства.

Свое решение Минобороны связало с атакой американского истребителя на бомбардировщик войск сирийского диктатора Башара Асада. Как утверждается, в момент атаки в воздухе над ближневосточной страной были и российские самолеты, однако коалиция во главе с США не использовала канал связи с российской авиабазой Хмеймим для предотвращения инцидентов.

"Рассматриваем данные действия американского командования как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках меморандума", - подчеркнули в ведомстве.

Наряду с этим Минобороны предупредило, что любые самолеты и беспилотники коалиции, обнаруженные в небе над Сирией к западу от Евфрата, будут браться российскими средствами ПВО на прицел.

7 апреля, после ракетного обстрела Соединенными Штатами авиабазы Асада Эш-Шайрат, ставшего первой непосредственной операцией Вашингтона против сил диктатора, российский МИД объявил, что приостанавливает действие меморандума о безопасности полетов. 12 апреля Владимир Путин на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил готовность возобновить действие меморандума. Однако, добавил Путин, это возможно, только если США будут наносить удары по радикальным исламистским группировкам, а не по войскам Асада.

Об атаке американского F/A-18E на Су-22 Асада стало известно ранее в понедельник. Асадовский самолет бомбил позиции Демократических сил Сирии возле города Эс-Саура в мухафазе Ракка. Сначала американский истребитель пытался вынудить Су-22 прекратить налет. Когда самолет Асада продолжил бомбежку, его сбили. Пилот считается пропавшим без вести.

При этом Пентагон, вопреки нынешнему заявлению Минобороны России, отмечал, что, прежде чем сбить самолет, коалиция связывалась с российскими силами, чтобы те добились от войск Асада прекращения атаки.

В Пентагоне подчеркнули, что коалиция "не стремится сражаться с сирийским режимом, российскими или проправительственными силами", однако "исполнена решимости защищать себя или союзные силы от любой угрозы".

Оставить комментарий Обсудить
19.06.2017
новость Новости по теме
19.06.2017 В Сирии американский истребитель сбил самолет войск Асада →
10.06.2017 СМИ: США и Россия ведут секретные переговоры по Сирии →
08.06.2017 Коалиция во главе с США вновь нанесла удар по сирийским правительственным силам →
06.06.2017 Сирийские демократические силы приступили к захвату Ракки →
06.06.2017 Коалиция во главе с США нанесла новый удар по силам Асада →
06.06.2017 СМИ: Замком ЧВК Вагнера Трошев госпитализирован в неадекватном состоянии →
12.04.2017 Путин - Тиллерсону: Мы готовы возобновить действие меморандума о безопасности полетов →
07.04.2017 Россия приостановила действие меморандума о безопасности полетов в Сирии →
Фото и Видео
30041
Play own
Как винтили на Тверской
30036
Play own
День России за 7 минут
29957
Play own
Дело Дмитриева: говорят дочь, адвокат и соратник
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
Реклама
Наши спонсоры
17626
12773
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Странная магия Навального
статья Полусистемный Ройзман
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Станем достойны Путина
383
в блоге Колымское и крымское
383
новость Зона против Стомахина: попытка № 5
Борис Стомахин. Кадр интервью "Граням", июнь 2017
новость Голодовка политзека Шишкина
Виталий Шишкин. Фото из личной хроники Facebook
РЕКЛАМА
Loading...
статья Сезон охоты на Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Протестующим - газовые камеры
Задержанные в полиции Петербурга. Фото: Александр Шуршев‏
новость Санкции против Крыма продлены
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
новость Новая победа Макрона
Национальное собрание Франции
новость Лондон: теракт против мусульман
На месте теракта. Фото: @Ersin Satlyk
новость "Маргинальные антикастристы" из Майами
Рауль Кастро и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
в блоге Мужество росгвардейца
383
в блоге Свобода для диктатуры
59
новость Столкновение на Курском вокзале
После столкновения на Курском вокзале. Фото из Инстаграма Дмитрия Шатохина (@dimachateau)
статья С Путиным скучно
Илья Мильштейн
новость Дело Льюиса уходит в суд
Владимир Аникеев (Льюис). Источник: rosbalt.ru
новость Срок Кулию подтвержден
Юрий Кулий в суде. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Марш равенства в Киеве
Участники Марша равенства в Киеве. Фото: Грани.Ру
новость ЕС: санкции против хакеров
Хакер. Фото: spy-soft.net