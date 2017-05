Реклама

Москва готова предоставить Конгрессу США запись переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Дональда Трампа, если Белый Дом на это пойдет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Паоло Джентилони, сообщает РИА "Новости".

"Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в Сенат и Конгресс США, - сказал Путин. - Конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет".

Российский президент также прокомментировал сообщения о том, что Трамп якобы сообщил российскому министру секретные сведения. "Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты, - отметил Путин. - Кстати говоря, я сегодня уже с ним (Лавровым. - Ред.) разговаривал. Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны".

В понедельник издание The Washington Post со ссылкой на анонимных бывших и действующих американских чиновников сообщил, что Трамп на встрече в Белом Доме с Лавровым разгласил секретную информацию. Как утверждали источники издания, эти сведения были получены от партнеров США в рамках программы обмена разведданными. Информация считается настолько деликатной, что данные не сообщались даже союзникам США, а в Белом Доме распространение было строго ограничено узким кругом лиц. CNN и The New York Times также заявили, что факт раскрытия информации им подтвердили неназванные источники.

Представители официальных властей США категорически отрицали разглашение Трампом секретных данных. Заместитель советника президента по нацбезопасности Дина Пауэлл, участвовавшая во встрече с российским министром, назвала сообщения СМИ ложью.

"Во время встречи президента Трампа с министром иностранных дел Лавровым обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были общие усилия и угрозы в том, что касается борьбы с терроризмом. Во время этого обмена мнениями обсуждалась природа специфических угроз, но не обсуждались источники, методы и военные операции", - заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Я присутствовал при этом разговоре, ничего подобно не было, - отметил советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. - Ни в коей мере не обсуждались ни какие-либо источники или методы разведки, ни военные операции, о которых не было бы уже известно публично".

Однако во вторник Трамп написал в своем твиттере, что имеет полное право делиться конфиденциальной информацией с Россией. "Как президент я хотел бы поделиться с Россией (на официально объявленной встрече в Белом Доме) фактами относительно терроризма и безопасности полетов, у меня есть абсолютное право это сделать", - подчеркнул Трамп. - Плюс я хочу, чтобы Россия значительно активизировала свою борьбу против ИГ и терроризма". Президент также упомянул гуманитарные причины.

Вечером во вторник телеканал ABC со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников сообщил, что разглашенная Трампом в беседе Лавровым секретная информация была получена США от разведки Израиля. Она была предоставлена при условии, что ее источник останется засекреченным, подчеркивают собеседники телеканала. По их словам, в результате утечки жизнь израильского разведчика в рядах "Исламского государства" поставлена под угрозу.

Разглашенные разведданные относились к планам ИГ устроить теракт на борту вылетающего в США самолета с помощью бомбы, спрятанной в ноутбуке. Это позволит пронести ее незамеченной через систему проверки аэропорта. Информация была насколько надежна, что американские власти рассматривают возможность запрета на провоз ноутбуков на всех рейсах из Европы, отмечает в ABC. С марта действуют запреты на провоз электронной техники в салонах американских самолетов при вылетах из 10 аэропортов восточных стран.

Макмастер заявил, что слова Трампа были "вполне уместными" в контексте разговора "в качестве основы для совместных действий и координации". В беседе с Лавровым шла речь о подготовленных ИГ терактах, в том числе о взрыве на борту лайнера А321 российской компании "Когалымавиа" над Синаем в октябре 2015 года. До этого Макмастер подчеркнул, что Трамп никоим образом не разгласил на встрече с российским министром источники и методы сбора разведданных. "Президент даже не знал о том, откуда поступила информация. Ему не сообщили ни об источнике, ни о методе получения этой информации", - отметил советник.