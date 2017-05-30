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Также: Российско-американские отношения, США, Президент, Мир, Россия, Политика | Персоны: Джон Маккейн, Владимир Путин

новость Отечество опасности

Маккейн: Путин более серьезная угроза угроза, чем "Исламское государство"
30.05.2017
Джон Маккейн. Фото: twitter.com/SenJohnMcCain
Джон Маккейн. Фото: twitter.com/SenJohnMcCain
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Россия и ее президент Владимир Путин представляют для мирового сообщества более серьезную угрозу, чем "Исламское государство". Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью Australian Broadcasting, сообщает ABC News.

"Я считаю, ИГ может творить ужасные вещи, и меня очень беспокоит то, что происходит с верой мусульман, меня беспокоит множество вещей относительно этого, - сказал Маккейн. - Но именно русские пытаются разрушить самые фундаментальные основы демократии, другими словами, изменить результаты американских выборов".

Маккейн подчеркнул, что Россия продолжает попытки вмешательства во внутреннюю политику других государств, в частности, стремясь изменить ход выборов во Франции.

"Я рассматриваю Владимира Путина, который расколол Украину, суверенное государство, который оказывает давление на страны Прибалтики, я рассматриваю русских как самую большую проблему, которая у нас есть", отметил сенатор.

По мнению Маккейна, Конгресс США после парламентских каникул должен рассмотреть вопрос об ужесточении санкций против России.

Сенатор известен своей жесткой позицией по отношению к России. В январе Маккейн был среди инициаторов законопроекта о расширении санкций. Документ предусматривал введение ограничительных мер против любого, кто поддерживает кибератаки против общественных и частных инфраструктур США, а также принимает участие в операциях российских Минобороны и разведки. Сенаторы также настаивали на оказании помощи Европе в ведении контрпропаганды и продвижении демократии.

Помимо этого, предусматривались санкции против России за нарушения прав человека в Сирии и на востоке Украины. Сенаторы также предлагали ввести ограничения на инвестиции в российские энергетические проекты.

22 мая Маккейн в эфире телеканала Fox News резко раскритиковал встречу президента Дональда Трампа с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, состоявшуюся 10 мая. "Я знаю, что мистер Лавров - марионетка бандита и убийцы, того, кто использовал высокоточное оружие, чтобы бомбить больницы в Алеппо, кто повсюду нарушал права человека", - заявил сенатор. По мнению Маккейна, встречи с Путиным уместны "при определенных обстоятельствах", однако принимать Лаврова не следовало, поскольку тот не более чем "пропагандист".

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30.05.2017
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Владимир Абаринов

Язык и враг

Владимир Абаринов, 29.05.2017

Казалось бы, что плохого в том, что американцы изучают русский язык (увы, отнюдь не так активно, как прежде: из-за секвестра Конгресс резко уменьшил< финансирование таких программ)? Но "из Назарета может ли быть что доброе?" Америка специально создана на погибель России. Уж если она учит русский, то нам назло и во вред.
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