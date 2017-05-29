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Новый президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с Владимиром Путиным о том, что они будут вместе следить за соблюдением прав ЛГБТ-сообщества в Чечне. Как передает РБК, об этом Макрон сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным в Версале.

"Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция в этом вопросе", - заметил глава французского государства.

Путин, по словам Макрона, сообщил ему, что "несколько раз принимал меры... для того чтобы полностью узнать всю правду о том, что происходит, работать с местными властями и урегулировать эту деликатную ситуацию".

Для Франции важно, чтобы "соблюдались права всех меньшинств, всех людей, всего гражданского общества", подчеркнул французский лидер. "Это соответствует нашим ценностям", - пояснил он.

Как передает РИА "Новости", на встрече Макрона и Путина обсуждалось также применение сирийским диктатором Башаром Асадом химического оружия против повстанцев и гражданского населения. "Существует красная линия в виде использования химического оружия. Она будет сразу же поводом для ответа", - заявил президент Франции на пресс-конференции.

В числе других тем, обсуждавшихся на встрече, Макрон упомянул положение НКО в России.

Между тем Franceinfo сообщает, что одновременно с Путиным во Францию прибыл первый беженец-гомосексуал из Чечни.

Накануне визита Путина французский президент заявил, что намерен вести с гостем "требовательный диалог" об урегулировании ситуации на востоке Украины. Макрон подчеркнул, что вопрос антироссийских санкций будет зависеть от выполнения минских соглашений всеми сторонами конфликта. Также он подчеркнул необходимость обсуждать с Россией сирийский вопрос, чтобы "вместе прийти к политическому, долговременному и всеобъемлющему решению".

Между тем на площади Прав человека в Париже 28 мая прошла акция протеста под лозунгом "Единая Европа против политики Путина". Участники митинга призвали Макрона напомнить главе российского государства о необходимости "прекратить нарушение прав человека в России и нарушение Россией международного права в отношении других стран".

Во время предвыборной кампании Макрон обещал проявить твердость в отношении Москвы. Он критиковал пропутинскую позицию других кандидатов, прежде всего лидера ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен, которую нынешний президент победил во втором туре с солидным перевесом.