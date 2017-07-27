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Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда по требованию прокуратуры Югры ужесточила приговоры фигурантам очередного нижневартовского дела "Хизб ут-тахрир" 50-летнему Ринату Багавееву, 45-летнему Зайду (Эдуарду) Хусаинову и 32-летним Руслану Шамсутдинову и Ильдару Габдракипову, заменив им условные сроки реальными. Об этом "Граням" сообщил один из слушателей заседания.

Багавеев и Хусаинов в суде первой инстанции получили шесть с половиной лет условно с пятилетним испытательным сроком; кроме того, первого из них оштрафовали на 150 тысяч рублей, а второго - на 120 тысяч. Шамсутдинову и Габдракипову дали по пять лет условно с пятилетним же испытательным сроком; также каждому назначили штраф в размере свыше 100 тысяч рублей.

Все четверо были объявлены виновными по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). Багавеева, Шамсутдинова и Габдракипова обвинили также по части 1 статьи 282 кодекса (возбуждение ненависти либо вражды) за публикации видео в соцсетях. Хусаинову публикация видео не вменялась; суммарное наказание ему назначили путем сложения нового приговора с приговором по предыдущему делу, информации о котором "Граням" найти не удалось.

Однако прокуратура региона обжаловала приговор, и на слушаниях в четверг судьи заняли сторону надзорного ведомства. Хусаинову назначили шесть с половиной лет общего режима без штрафа, Багавееву - шесть лет общего режима со штрафом 140 тысяч рублей, Габдракипову и Шамсутдинову - пять лет общего режима со штрафами соответственно 140 и 120 тысяч.

Судьи постановили взять фигурантов дела под стражу. Между тем сами осужденные от участия в рассмотрении прокурорского представления отказались и на видеосвязь с ВС не вышли. Всех четверых на слушаниях представляли адвокаты по назначению.

Приговор вступил в законную силу.

Шамсутдинов был арестован 25 марта 2016 года. О задержании остальных фигурантов СМИ сообщили 14 апреля. Согласно фабуле дела, обвиняемые приобретали литературу "Хизб ут-тахрир" и распространяли ее в Нижневартовске, а в соцсетях публиковали пропагандистские видео, "направленные на формирование негативного, неприязненного и враждебного отношения к работе правоохранительных органов, представителям христианства и христианской религии в целом".

Приговор к условным срокам вынес 22 февраля Приволжский окружной военный суд (Самара) на выездной сессии в Нижневартовске. Осужденных освободили из-под стражи в зале заседаний.

Чем объяснялась беспрецедентная мягкость решения, неизвестно. Насколько позволяли заключить сообщения на ныне удаленной ФБ-странице Лилии Хамидуллиной, жены Шамсутдинова, вину подсудимые не признали.

В последние годы в разных регионах России, а также в аннексированном Крыму сфабриковали массу дел по обвинению в членстве в "Хизб ут-тахрир", и их фигуранты неизменно получали реальные сроки от пяти лет. Так, 31 октября прошлого года в том же Нижневартовске местный житель Марсель Габбасов был осужден по тем же части 2 статьи 205.5 и части 1 статьи 282 УК к шести годам общего режима со штрафом 55,8 тысячи рублей. 9 февраля 2017-го ВС подтвердил этот приговор.

Несколько лет назад Хусаинов, Багавеев, Шамсутдинов и Габдракипов выступали свидетелями на процессе по первому делу Габбасова. Тогда его приговорили к штрафу 100 тысяч рублей и полугоду исправработ по обвинению в экстремизме. Габбасову вменили членство в "Хизб ут-тахрир" и организацию в мечети собрания сторонников этой партии. В ходе собрания был сожжен американский флаг.

Силовики Югры активно преследуют местных мусульман. Так, в феврале 2016 года Абдула Магомедалиев и Ризван Агаширинов получили 20 и 16 лет строгого режима соответственно по обвинению в попытке взрыва у мечети в городе Пыть-Ях и ряде других преступлений.

4 апреля 2016-го в Нижневартовске был убит дагестанский салафитский проповедник Вагиф Нурбаев. Тело проповедника нашли в его собственной машине, которая была сожжена.