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Кировский райсуд Петербурга арестовал двух новых фигурантов третьего дела "Хизб ут-тахрир" - 31-летнего уроженца Дагестана Магомеда Ахимова и 44-летнего гражданина Таджикистана Мирзобарата Мирзошарипова. Об этом сообщает Фонтанка.Ру. Оба отправлены в СИЗО на срок 1 месяц 4 дня - как уточняет РАПСИ, до 30 июля.

Решение в отношении Ахимова, передает "Петербургский дневник", вынесла судья Евгения Савина.

Оба подозреваемых были задержаны во вторник оперативниками ЦПЭ. Ахимов и Мирзошарипов проходят по одному делу с 45-летним гражданином Таджикистана Фарходом Нурматовым, которого арестовали еще в середине января.

Так же как и Нурматову, новым фигурантам вменена часть 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации), предусматривающая от 10 до 20 лет колонии. Ни Ахимов, ни Мирзошарипов вину не признают.

Следствие ведет УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Оба подозреваемых женаты на петербурженках, принявших ислам. Ахимов, так же как и Нурматов, ранее проходил свидетелем по первому петербургскому делу "Хизб ут-тахрир". О Нурматове сообщалось, что ФСБ тогда не смогла найти доказательств для привлечения его по делу в качестве подозреваемого.

Ахимов после нескольких допросов выехал в Швецию и попросил там политического убежища. Однако, передает "Интерфакс - Северо-Запад", власти скандинавской страны отказали ему, и он вернулся в Россию.

Мирзошарипов, как утверждается, поселился в России нелегально, после того как отбыл на родине 13-летний срок по обвинению в терроризме. Сейчас он разыскивается в Таджикистане по схожему обвинению.

По первому петербургскому делу "Хизб ут-тахрир" осуждены девять человек. Материалы дела разделили на несколько производств; в разное время с августа 2015 по ноябрь 2016 года обвиняемые получили сроки от 5 лет общего до 17 лет строгого режима. Некоторые фигуранты признали вину и пошли на сотрудничество с прокуратурой, другие настаивали на своей невиновности.

Фигуранты второго петербургского дела были задержаны и арестованы в начале ноября 2016-го. В этом деле шесть обвиняемых: двое петербуржцев - этнических русских, трое приезжих из Дагестана и один гражданин Таджикистана.