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новость Аресты фигурантов четвертого дела крымских мусульман продлены до 11 августа

07.06.2017
Теймур Абдуллаев. Фото: altervision.org
Теймур Абдуллаев. Фото: altervision.org
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Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил фигурантам четвертого дела крымских мусульман Теймуру Абдуллаеву, его брату Узеиру (Узаиру) Абдуллаеву, Айдеру Салединову, Эмилю Джемаденову и Рустему Исмаилову сроки содержания в СИЗО еще на два месяца - до 11 августа. Об этом в комментарии "КрымSOS" рассказал адвокат Эмиль Курбединов, защищающий Теймура Абдуллаева.

Юрист добавил, что делом занимаются 17 следователей крымского главка ФСБ, однако за восемь месяцев расследование так и не завершено.

Экспедитор-инкассатор Джемаденов и строитель Исмаилов до ареста жили в симферопольском микрорайоне Каменке; братья Абдуллаевы (по отцу азербайджанцы, уроженцы Баку), работавшие тренерами по тхэквондо, и строитель Салединов - в пригороде столицы региона Строгановке. Всех пятерых задержали 12 октября 2016 года и на другой день отправили в СИЗО.

Политзекам вменяется членство в "Хизб ут-тахрир". Теймуру Абдуллаеву инкриминирована часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного, остальным - часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии. Никто из них вину не признает.

В декабре стало известно, что фигуранты дела во время доставки на следственные действия подвергаются побоям со стороны конвоиров из ФСБ. Об избиениях и издевательских условиях перевозки сообщили Узеир Абдуллаев, Исмаилов и Салединов. Теймур Абдуллаев на побои не жаловался, однако рассказал об угрозах применения силы.

В конце марта сообщалось, что Теймура Абдуллаева посадили в карцер, когда он потребовал вернуть изъятое при обыске письмо на крымскотатарском языке. Письмо, адресованное родным, политзек намеревался легально отправить по почте. Фсиновцы заявили, что корреспонденция не на русском языке в СИЗО запрещена.

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07.06.2017
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