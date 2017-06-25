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новость В Башкирии задержаны трое фигурантов нового дела "Хизб ут-тахрир"

25.06.2017
Задержание по делу "Хизб ут-тахрир" в Сибае. Кадр съемки УФСБ по Башкирии
Задержание по делу "Хизб ут-тахрир" в Сибае. Кадр съемки УФСБ по Башкирии
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В башкирском городе Сибай задержаны трое фигурантов очередного дела "Хизб ут-тахрир". Об этом в пятницу сообщил "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на региональное УФСБ.

Имена задержанных ни "Интерфакс", ни местные СМИ не приводят. Уточняется лишь, что одного из них считают лидером ячейки "Хизб ут-тахрир". Несмотря на это, основному фигуранту, так же как и остальным, вменена не часть 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации), а часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации).

Задержанные уже арестованы. Каждому грозит от 10 до 20 лет колонии.

Признают ли вину сами фигуранты дела, не уточняется.

Как следует из сообщения главка и видеозаписи задержания, которую распространила спецслужба, при обыске у подозреваемых изъяли печатные материалы и электронные носители информации, а также черный флаг с текстом шахады (символа веры в исламе), используемый рядом исламских организаций, в том числе "Хизб ут-тахрир".

Ранее в Башкирии был сфабрикован уже целый ряд дел "Хизб ут-тахрир". Так, в апреле 2015 года четверо уфимцев получили по схожему делу от 6 до 7 лет строгого режима. В июне того же года восьмерым жителям Дюртюли и Дюртюлийского района дали сроки от 5 с половиной до 10 с половиной лет строгого либо общего режима. В мае 2016-го пятеро жителей Стерлитамака были осуждены к срокам от 5 до 6 лет общего режима. Известно и о других делах "Хизб ут-тахрир" в регионе.

1 марта нынешнего года сообщалось о задержании семерых фигурантов нового дела "Хизб ут-тахрир" в Уфе.

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25.06.2017
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