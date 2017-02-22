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Приволжский окружной военный суд (Самара) на выездной сессии в Нижневартовске приговорил фигурантов очередного местного дела "Хизб ут-тахрир" Руслана Шамсутдинова, Рината Багавеева, Зайда (Эдуарда) Хусаинова и Ильдара Габдракипова к условным срокам и штрафам. Об этом сообщила на своей ФБ-странице Лилия Хамидуллина, жена Шамсутдинова.

Всех осужденных, до приговора содержавшихся в СИЗО, освободили в зале суда.

Какие конкретно условные сроки назначили фигурантам дела, Хамидуллина не уточнила. О штрафах она заметила, что они превышают 100 тысяч рублей.

32-летний Шамсутдинов, 49-летний Багавеев, 45-летний Хусаинов и 31-летний Габдракипов были объявлены виновными по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). По первому обвинению им грозило от 5 до 10 лет колонии, по второму - до 4 лет или штраф от 100 до 300 тысяч рублей. (В комментарии Хамидуллиной говорилось, что фигурантам вменили часть 1 статьи 205.5, однако другие источники позволяют заключить, что это опечатка.)

Нынешний приговор беспрецедентно мягок. В последние годы в разных регионах России, а также в аннексированном Крыму, была сфабрикована масса дел по обвинению в членстве в "Хизб ут-тахрир", и их фигуранты неизменно получали реальные сроки от пяти лет. Так, 31 октября прошлого года в том же Нижневартовске местный житель Марсель Габбасов получил по тем же обвинениям, что и подсудимые по нынешнему делу, шесть лет общего режима со штрафом 55,8 тысячи рублей. Две недели назад, 9 февраля, Верховный суд подтвердил приговор.

Чем объясняется мягкость решения по нынешнему делу, Хамидуллина не пояснила. Судя по ее предыдущим записям, вину подсудимые не признали.

Шамсутдинов был арестован 25 марта прошлого года. О задержании остальных фигурантов "Голос ислама" сообщил 14 апреля.

28 декабря региональный главк СКР объявил, что следствие завершено. Согласно фабуле дела, обвиняемые приобретали литературу "Хизб ут-тахрир" и распространяли ее в Нижневартовске, а в соцсетях публиковали пропагандистские видео, "направленные на формирование негативного, неприязненного и враждебного отношения к работе правоохранительных органов, представителям христианства и христианской религии в целом".

Начало процесса было назначено на 30 января. Однако в тот день слушания отложили, дав адвокату по назначению сутки на ознакомление с делом. На другой день адвокат заявил о самоотводе. В итоге разбирательство началось 6 февраля.

При этом выяснилось, что из 15 томов дела фигурантам представили на ознакомление лишь 13.

Несколько лет назад Шамсутдинов, Багавеев, Хусаинов и Габдракипов выступали свидетелями на процессе по первому делу Габбасова. Тогда он получил штраф 100 тысяч рублей и полгода исправработ по обвинению в экстремизме. Ему вменили членство в "Хизб ут-тахрир" и организацию в мечети собрания сторонников этой партии. В ходе собрания был сожжен американский флаг.

Силовики Югры активно преследуют местных мусульман. Так, в феврале 2016 года Абдула Магомедалиев и Ризван Агаширинов получили 20 и 16 лет строгого режима соответственно по обвинению в попытке взрыва у мечети в городе Пыть-Ях и ряде других преступлений.

4 апреля 2016-го в Нижневартовске был убит дагестанский салафитский проповедник Вагиф Нурбаев. Тело проповедника нашли в его собственной машине, которая была сожжена.