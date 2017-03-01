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новость ФСБ: В Уфе задержаны семеро членов ячейки "Хизб ут-тахрир"

01.03.2017
Обыск по делу "Хизб ут-тахрир" в Уфе. Кадр съемки ФСБ
Обыск по делу "Хизб ут-тахрир" в Уфе. Кадр съемки ФСБ
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Башкирский главк ФСБ объявил, что в Уфе задержаны семеро членов "законспирированной" местной ячейки "Хизб ут-тахрир", в том числе ее лидер. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Всем фигурантам предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации), предусматривающей от 10 до 20 лет колонии. Это позволяет предположить, что задержания прошли уже некоторое время назад. Состоялись ли суды об отправке задержанных в СИЗО, из сообщения не понятно.

Согласно фабуле дела, ячейка решала "задачи по вовлечению жителей республики в террористическую деятельность, распространению воинствующей исламистской пропаганды, внесению раскола в мусульманское сообщество Башкортостана". Основной целью ФСБ называет "устранение неисламских правительств" и образование исламского халифата, включающего в том числе территорию Башкирии.

В ходе обысков у фигурантов изъяты запрещенная литература, электронные носители информации и компьютерная техника.

Ранее в Башкирии был сфабрикован уже целый ряд дел "Хизб ут-тахрир". Так, в апреле 2015 года четверо уфимцев получили по схожему делу от 6 до 7 лет строгого режима. В июне того же года восьмерым жителям Дюртюли и Дюртюлийского района дали сроки от 5 с половиной до 10 с половиной лет строгого либо общего режима. В мае 2016-го пятеро жителей Стерлитамака были осуждены к срокам от 5 до 6 лет общего режима. Известно и о других делах "Хизб ут-тахрир" в регионе.

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01.03.2017

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