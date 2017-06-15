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новость По очередному московскому делу "Хизб ут-тахрир" дали сроки от 15 до 18 лет

15.06.2017
Мирзобаховвадин Курбонов. Кадр полицейской съемки
Мирзобаховвадин Курбонов. Кадр полицейской съемки
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Московский окружной военный суд приговорил пятерых фигурантов очередного столичного дела "Хизб ут-тахрир" - 26-летнего Мирзобаховаддина (Мирзобаха) Курбонова, 38-летних Сухроба Иронова и Наимджона Ходжаева, а также Амирхана Нумонджонова и Алишера Хусейнова - к срокам от 15 до 18 лет строгого режима. Об этом сообщает РАПСИ. Курбонову и Иронову помимо сроков назначены штрафы - 100 и 130 тысяч рублей соответственно.

Все пятеро фигурантов были объявлены виновными по части 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающей от 15 лет до пожизненного заключения. Какой именно срок получил каждый из подсудимых, не уточняется.

Детали дела, так же как и подробности судебного разбирательства, неизвестны. В публикации РАПСИ сообщается лишь, что фигуранты "участвовали в деятельности террористической организации, которая вела активную вербовочную деятельность, пропагандировали идеи радикального ислама, а также выступали за построение на территории РФ исламского халифата".

Как можно предположить, четверо из осужденных были задержаны во время облавы 19 октября 2015 года в числе 22 уроженцев Таджикистана, один из которых имел российское гражданство. На другой день 20 из 22 задержанных арестовали. Что стало с еще двумя подозреваемыми, не уточнялось. 22 октября был задержан, а на другой день - арестован Курбонов. Тогда его называли лидером ячейки "Хизб ут-тахрир".

Как заявляла пресс-секретарь МВД Елена Алексеева, при задержании Курбонов "оказал сотрудникам полиции активное сопротивление". Чиновница утверждала, будто он среди прочего "распространял листовки, которые содержали призывы противостоять действующей власти, а также ложные сведения о действиях правоохранительных органов".

Известно о двух приговорах, ранее вынесенных арестованным по делу. 13 сентября 2016 года МОВС осудил 43-летнего Собирджона Усмонова к шести годам общего режима по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). Обвинение в процессе поддерживал лично прокурор столицы Владимир Чуриков. 26 сентября 2016-го тот же суд приговорил 20-летнего Абдулазиза Усмонова к 4 годам 4 месяцам общего режима по той же части 2 статьи 205.5. Являются ли эти осужденные родственниками, неизвестно.

Это не первое дело "Хизб ут-тахрир", сфабрикованное в Москве. Так, еще в июле 2014 года четверо фигурантов одного из подобных дел получили от 7 до 11 лет строгого режима.

В декабре 2016 года после облавы были арестованы 12 фигурантов нового дела о членстве в международной исламской партии; все они - выходцы из стран Центральной Азии. По крайней мере двум фигурантам - Хамиду Игамбердыеву и Джоодарбеку Токтомуратову - ФСБ вменила часть 1 статьи 205.5 УК.

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15.06.2017
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