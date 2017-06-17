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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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новость Осужденного крымского мусульманина Сайфуллаева перевели в ПКТ

17.06.2017
Ферат Сайфуллаев на рассмотрении апелляции. Фото Антона Наумлюка
Ферат Сайфуллаев на рассмотрении апелляции. Фото Антона Наумлюка
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Администрация ИК-17 в городе Омутнинск Кировской области перевела на шесть месяцев в помещение камерного типа крымского мусульманина Ферата Сайфуллаева, осужденного к пяти годам за членство в "Хизб ут-тахрир". Об этом сообщает координатор проекта "Слова свободы" Яна Гончарова.

Сайфуллаева поместили в ПКТ еще в мае за найденную у него сим-карту. По словам Гончаровой, после ПКТ его переведут в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания). После ужесточения условий осужденному положено меньше передач и свиданий с родственниками.

"Со здоровьем все в порядке, серьезных жалоб нет. Ферат очень хочет увидеть украинского консула и написал заявление на встречу с ним", - отметила Гончарова.

Фигурант первого (севастопольского) дела Сайфуллаев находится в ИК-17 с февраля. Зона имеет репутацию "красной" (где контроль над всей жизнью колонии сосредоточен в руках сотрудников ФСИН) и пыточной. По словам очевидцев, издевательства над заключенными начинаются с момента прибытия. Освободиться из такой колонии по УДО практически невозможно. В 2010-2012 годах там отбывал часть первого срока нынешний координатор "Национал-большевистской платформы" Михаил Пулин.

7 сентября 2016 года коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону под председательством Вячеслава Корсакова приговорила Сайфуллаева, Нури (Юрия) Примова и Рустема Ваитова к пяти годам общего режима каждого по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации). Судьи также переквалифицировали обвинение Руслану Зейтуллаеву с части 1 этой статьи (организация деятельности) на часть 2 и дали ему семь лет общего режима.

Никто из подсудимых не признал вину. Выступая с последним словом, они заявили о политической мотивированности дела.

Однако прокуратура оспорила приговор Зейтуллаеву как слишком мягкий и добилась его отмены. 26 апреля по итогам повторного рассмотрения дела коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда приговорила Зейтуллаева к 12 годам строгого режима. Между тем Сайфуллаев, 14 апреля допрошенный по видеосвязи как свидетель на повторном суде над товарищем, заявил, что именно он, имея высшее богословское образование, руководил общиной, тогда как Зейтуллаев был лишь ее рядовым членом.

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17.06.2017
в блоге Блоги
308
Сергей Аксенов 25.07.2012
в блоге Рассказ о пыточной колонии
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