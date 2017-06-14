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Татарский исламский активист, правозащитник и блогер Ильмир Имаев, осужденный к сроку три с половиной года по делу "Хизб ут-тахрир", 28 мая был переведен из ИК-5 общего режима в Рубцовске Алтайского края во фсиновскую краевую туберкулезную больницу № 12 в Барнауле. Об этом в среду сообщает Azatlıq Radiosı со ссылкой на Равилю Имаеву, жену политзека.

Причина госпитализации 65-летнего Имаева неизвестна. Собеседница радиостанции рассказала, что последний раз общалась с мужем по телефону в начале прошлого месяца и тогда он не жаловался на здоровье. Заявлений о переводе в больницу Имаев, по словам жены, не подавал.

В самой КТБ-12, куда позвонила Равиля Имаева, причину госпитализации мужа ей не уточнили.

Собеседница Azatlıq Radiosı также рассказала, что наняла адвоката в Барнауле, но когда тот явился к Имаеву, политзек отказался с ним общаться.

Имаев был осужден к сроку в колонии-поселении, однако в дальнейшем приговор ему ужесточили, отправив в колонию общего режима. Сразу по приезде в ИК-5 политзек был помещен в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания). 24 декабря 2016 года родственники узнали, что Имаева отправили в ШИЗО. Как теперь рассказала Равиля Имаева, в ШИЗО политзека отправляли неоднократно, всякий раз по надуманным поводам.

В августе 2016-го Имаева вывозили в ЛИУ-1 в Барнауле - фсиновскую больницу для алкоголиков, наркоманов и осужденных с туберкулезом и СПИДом. Родственники политзека обратились в надзорные ведомства и к правозащитникам, и через 10 дней его вернули в ИК-5. По возвращении Имаев позвонил близким и сообщил, что ЛИУ-1 - "самое страшное место во всем Алтайском крае". Как отмечалось, политзек говорил "несвойственным ему голосом, с надрывом". Причины августовской отправки Имаева в больницу остаются неизвестными.

В конце декабря, одновременно с известием о помещении политзека в ШИЗО, родственники получили информацию, что его вновь намереваются этапировать в ЛИУ-1. Насколько известно, в итоге Имаева повторно туда не отправляли.

Срок заключения активиста истекает 21 июля.

В ИК-5 в Рубцовске в начале нынешнего года отбывал последние полтора месяца заключения оппозиционер Ильдар Дадин. В ЛИУ-1 в Барнауле с сентября 2015 года содержится приморский партизан Роман Савченко, осужденный к 24 годам строгого режима.

Имаев - уроженец казахского города Петропавловска. По образованию математик, по профессии фотограф. В 1997 году вместе с семьей переехал на историческую родину и поселился в Казани.

Там Имаев участвовал в ряде акций в защиту исламских ценностей и образа жизни, в частности Корана и ношения хиджабов. В начале 2010-х оказывал поддержку, в том числе информационную, политзекам-мусульманам. С конца 2013 года освещал ситуацию с пытками арестованных по делу "Чистопольского джамаата".

Выступления активиста вызывали резкое неприятие официальных исламских клириков и богословов Татарии. В октябре 2013-го ректор действующего в Казани Российского исламского университета Рафик Мухаметшин публично, в мечети, угрожал Имаеву преследованиями со стороны ФСБ.

13 января 2014 года двое оперативников ЦПЭ с применением грубой физической силы задержали Имаева и доставили на допрос в региональный главк СКР на допрос к замначальника 1-го отдела по расследованию особо важных дел полковнику юстиции Алексею Андрушкевичу.

Следующие два дня активист провел в ИВС; за это время ему предъявили обвинение в экстремизме. Однако 15 января судья Советского райсуда Казани Алсу Шайхутдинова, вопреки ходатайству следователя и прокурора, настаивавших на аресте задержанного, определила ему мерой пресечения подписку о невыезде.

Несмотря на открытие дела, Имаев до середины февраля продолжал активно освещать на своей ФБ-странице преследования мусульман в Татарии. Затем записи прерываются - вероятно, из-за того, что Андрушкевич добился для активиста домашнего ареста.

Позже, 9 апреля того же года, меру пресечения Имаеву вновь ужесточили - он был отправлен в СИЗО.

Приговор правозащитнику вынес 18 декабря 2014 года Вахитовский райсуд Казани. Имаев был объявлен виновным по пункту "в" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды в составе организованной группы) и части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации).

Двое других подсудимых - Азат Хасанов и Ильдар Шайхутдинов - получили шесть с половиной лет строгого и пять с половиной лет общего режима соответственно. Хасанов был основным обвиняемым - ему вменялась часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), а не часть 2, как Шайхутдинову и Имаеву.

Еще двое фигурантов - Рустам Ахмедов и Ленар Галимов - скрылись, причем Галимов бежал из-под домашнего ареста. Материалы в их отношении выделили в отдельное производство.

В числе прочего Имаеву и другим обвиняемым было инкриминировано проведение в октябре и декабре 2012 года двух автопробегов по Казани. "При этом злоумышленниками с целью наглядной агитации были использованы черные и белые флаги с символикой указанной экстремистской организации ("Хизб ут-тахрир". - Ред.)", - говорилось в сообщении прокуратуры Татарии.

ВК-страница Имаева, открытая в начале 2014 года, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.