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Прокуратура Югры подала в Верховный суд России апелляционное представление на приговор фигурантам очередного нижневартовского дела "Хизб ут-тахрир" Руслану Шамсутдинову, Ринату Багавееву, Зайду (Эдуарду) Хусаинову и Ильдару Габдракипову, осужденным к условным срокам и штрафам. Об этом сообщает центр "Сова". Надзорное ведомство требует заменить 32-летним Шамсутдинову и Габдракипову, 50-летнему Багавееву и 45-летнему Хусаинову условные сроки заключением в колонию строгого режима.

Представление было подано в ВС еще в марте, однако в СМИ информации об этом до сих пор не появлялось.

Адвокаты осужденных также направили апелляционные жалобы на приговор.

Решение по делу вынес 22 февраля Приволжский окружной военный суд (Самара) на выездной сессии в Нижневартовске. Все четверо фигурантов были объявлены виновными по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). По первому обвинению им грозило от 5 до 10 лет колонии, по второму - до 4 лет или штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Осужденных, до приговора содержавшихся в СИЗО, освободили в зале заседаний.

Какие конкретно условные сроки назначили фигурантам дела, не уточнялось. О штрафах сообщалось лишь, что они превышают 100 тысяч рублей.

Приговор по делу был беспрецедентно мягок. В последние годы в разных регионах России, а также в аннексированном Крыму сфабриковали массу дел по обвинению в членстве в "Хизб ут-тахрир", и их фигуранты неизменно получали реальные сроки от пяти лет. Так, 31 октября прошлого года в том же Нижневартовске местный житель Марсель Габбасов был осужден по тем же части 2 статьи 205.5 и части 1 статьи 282 УК к шести годам общего режима со штрафом 55,8 тысячи рублей. 9 февраля 2017-го ВС подтвердил этот приговор.

При этом неизвестно, чем объяснялась мягкость решения по делу Шамсутдинова, Багавеева, Хусаинова и Габдракипова. Насколько позволяли заключить сообщения на ФБ-странице Лилии Хамидуллиной, жены Шамсутдинова, вину подсудимые не признали. По состоянию на 23 мая страница Хамидуллиной удалена.

Шамсутдинов был арестован 25 марта прошлого года. О задержании остальных фигурантов СМИ сообщили 14 апреля.

28 декабря региональный главк СКР объявил, что следствие завершено. Согласно фабуле дела, обвиняемые приобретали литературу "Хизб ут-тахрир" и распространяли ее в Нижневартовске, а в соцсетях публиковали пропагандистские видео, "направленные на формирование негативного, неприязненного и враждебного отношения к работе правоохранительных органов, представителям христианства и христианской религии в целом".

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что из 15 томов дела фигурантам представили на ознакомление лишь 13.

Несколько лет назад Шамсутдинов, Багавеев, Хусаинов и Габдракипов выступали свидетелями на процессе по первому делу Габбасова. Тогда он был осужден к штрафу 100 тысяч рублей и полугоду исправработ по обвинению в экстремизме. Ему вменили членство в "Хизб ут-тахрир" и организацию в мечети собрания сторонников этой партии. В ходе собрания был сожжен американский флаг.

Силовики Югры активно преследуют местных мусульман. Так, в феврале 2016 года Абдула Магомедалиев и Ризван Агаширинов получили 20 и 16 лет строгого режима соответственно по обвинению в попытке взрыва у мечети в городе Пыть-Ях и ряде других преступлений.

4 апреля 2016-го в Нижневартовске был убит дагестанский салафитский проповедник Вагиф Нурбаев. Тело проповедника нашли в его собственной машине, которая была сожжена.