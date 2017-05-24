О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.261155.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.261155.html
Также: Право, Регионы, Спецслужбы, Партии, Религия, Ксенофобия, Свобода слова, Интернет, Общество, Россия, СМИ, Политика

новость Прокуратура обжаловала условные сроки по нижневартовскому делу "Хизб ут-тахрир"

24.05.2017
Слева направо: Ринат Багавеев, Зайд Хусаинов, Ильдар Габдракипов, Руслан Шамсутдинов. Фото Лилии Хамидуллиной
Слева направо: Ринат Багавеев, Зайд Хусаинов, Ильдар Габдракипов, Руслан Шамсутдинов. Фото Лилии Хамидуллиной
Реклама

Прокуратура Югры подала в Верховный суд России апелляционное представление на приговор фигурантам очередного нижневартовского дела "Хизб ут-тахрир" Руслану Шамсутдинову, Ринату Багавееву, Зайду (Эдуарду) Хусаинову и Ильдару Габдракипову, осужденным к условным срокам и штрафам. Об этом сообщает центр "Сова". Надзорное ведомство требует заменить 32-летним Шамсутдинову и Габдракипову, 50-летнему Багавееву и 45-летнему Хусаинову условные сроки заключением в колонию строгого режима.

Представление было подано в ВС еще в марте, однако в СМИ информации об этом до сих пор не появлялось.

Адвокаты осужденных также направили апелляционные жалобы на приговор.

Решение по делу вынес 22 февраля Приволжский окружной военный суд (Самара) на выездной сессии в Нижневартовске. Все четверо фигурантов были объявлены виновными по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). По первому обвинению им грозило от 5 до 10 лет колонии, по второму - до 4 лет или штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Осужденных, до приговора содержавшихся в СИЗО, освободили в зале заседаний.

Какие конкретно условные сроки назначили фигурантам дела, не уточнялось. О штрафах сообщалось лишь, что они превышают 100 тысяч рублей.

Приговор по делу был беспрецедентно мягок. В последние годы в разных регионах России, а также в аннексированном Крыму сфабриковали массу дел по обвинению в членстве в "Хизб ут-тахрир", и их фигуранты неизменно получали реальные сроки от пяти лет. Так, 31 октября прошлого года в том же Нижневартовске местный житель Марсель Габбасов был осужден по тем же части 2 статьи 205.5 и части 1 статьи 282 УК к шести годам общего режима со штрафом 55,8 тысячи рублей. 9 февраля 2017-го ВС подтвердил этот приговор.

При этом неизвестно, чем объяснялась мягкость решения по делу Шамсутдинова, Багавеева, Хусаинова и Габдракипова. Насколько позволяли заключить сообщения на ФБ-странице Лилии Хамидуллиной, жены Шамсутдинова, вину подсудимые не признали. По состоянию на 23 мая страница Хамидуллиной удалена.

Шамсутдинов был арестован 25 марта прошлого года. О задержании остальных фигурантов СМИ сообщили 14 апреля.

28 декабря региональный главк СКР объявил, что следствие завершено. Согласно фабуле дела, обвиняемые приобретали литературу "Хизб ут-тахрир" и распространяли ее в Нижневартовске, а в соцсетях публиковали пропагандистские видео, "направленные на формирование негативного, неприязненного и враждебного отношения к работе правоохранительных органов, представителям христианства и христианской религии в целом".

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что из 15 томов дела фигурантам представили на ознакомление лишь 13.

Несколько лет назад Шамсутдинов, Багавеев, Хусаинов и Габдракипов выступали свидетелями на процессе по первому делу Габбасова. Тогда он был осужден к штрафу 100 тысяч рублей и полугоду исправработ по обвинению в экстремизме. Ему вменили членство в "Хизб ут-тахрир" и организацию в мечети собрания сторонников этой партии. В ходе собрания был сожжен американский флаг.

Силовики Югры активно преследуют местных мусульман. Так, в феврале 2016 года Абдула Магомедалиев и Ризван Агаширинов получили 20 и 16 лет строгого режима соответственно по обвинению в попытке взрыва у мечети в городе Пыть-Ях и ряде других преступлений.

4 апреля 2016-го в Нижневартовске был убит дагестанский салафитский проповедник Вагиф Нурбаев. Тело проповедника нашли в его собственной машине, которая была сожжена.

Оставить комментарий Обсудить
24.05.2017
новость Новости по теме
05.05.2017 Аресты фигурантов третьего дела крымских мусульман продлены до 11 июля →
29.04.2017 Крым: фигурант второго дела мусульман Джеппаров оглох на одно ухо в СИЗО →
26.04.2017 Зейтуллаев осужден к 12 годам строгого режима →
05.04.2017 В Татарии по делу "Хизб ут-тахрир" дали сроки от 16 до 18 лет →
15.03.2017 В Татарии по очередному делу "Хизб ут-тахрир" задержаны 15 человек →
07.03.2017 Аресты фигурантов четвертого дела крымских мусульман продлены до 11 июня →
03.03.2017 Фигурант первого дела крымских мусульман Сайфуллаев доставлен в кировскую ИК-17 →
01.03.2017 ФСБ: В Уфе задержаны семеро членов ячейки "Хизб ут-тахрир" →
22.02.2017 В Нижневартовске по делу "Хизб ут-тахрир" дали условные сроки и штрафы →
Фото и Видео
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
28959
Play own
Елена Санникова: христиане и покемоны
Реклама
Выбор читателей
статья Театральный наезд
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Мединский идет на таран
383
новость Усманов: Навальный, ты Шариков
Алишер Усманов. Кадр видеообращения к Алексею Навальному
в блоге Признайся, Навальный
383
статья Соловьев ищет блох
РЕКЛАМА
Loading...
новость Переворот в Черногории: обвиняют россиян
Эдуард Широков (слева) и Владимир Попов. Фото из красных карточек Интерпола
новость Террорист действовал не в одиночку
На месте теракта в Манчестере. Фото: manchestereveningnews.co.uk
новость "Роснефть" испугалась Навального
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
новость Мессенджеры зарегулируют
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
в блоге Против излишней жестокости
383
статья Путин спешит на свидание
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Русь и нравственность
383
новость Выборы Путина в день аннексии
Празднование аншлюса Крыма на Красной площади. Фото: Грани.Ру
новость Шпаков: 1,5 года общего режима
Александр Шпаков в суде. Фото: @polinanem
статья Евангелие от Зорькина
Александр Скобов. Courtesy photo
новость РПЦ против Холи
Анонс фестиваля красок в Челябинске. Фото из ВК-сообщества "Всероссийский Фестиваль красок – Челябинск"
новость "Дело 26 марта": пятый политзек
Дмитрий Крепкин. Фото с ФБ-страницы Станислава Морозова
новость Сирия: "Томагавки" не научили
Американский корабль выпускает ракету по базе Эш-Шайрат. Кадр видео Пентагона
новость Золотые рюмки "Роснефти"
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
новость Поруганная честь Лаврова
Джон Маккейн. Фото: twitter.com/SenJohnMcCain