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новость СМИ: В Москве задержаны фигуранты нового дела "Хизб ут-тахрир"

27.06.2017
Эмблема "Хизб ут-тахрир" (фрагмент)
Эмблема "Хизб ут-тахрир" (фрагмент)
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В Москве задержаны двое фигурантов нового дела "Хизб ут-тахрир". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах.

Как утверждается, подозреваемые вступили в "Хизб ут-тахрир" в Таджикистане, а в Москве занимались вербовкой сторонников. Агентство сообщает также, что одному из задержанных 23 года.

Возбуждено дело по статье 205.5 УК (организация деятельности террористической организации или участие в ней), предусматривающей сроки от 10 лет до пожизненного.

Между тем Life передает несколько иные сведения. По данным телеканала, задержанные - граждане Таджикистана 30-летний Хотамджон И. и 22-летний Адхамджон Д. Заявляется, что оба состояли в "Хизб ут-тахрир" с 2010 года. Силовики схватили иностранцев в квартире на улице Хромова в районе Преображенское на востоке столицы.

В то же время ТАСС пишет только об одном задержанном. В публикации также говорится, что он гражданин Таджикистана, в "Хизб ут-тахрир" вступил в 2010-м, а задержан был 26 июня на улице Хромова. При этом заявляется, что иностранец дал признательные показания.

Официальной информации о задержаниях по состоянию на 15 часов мск не поступало.

За последние годы в Москве было сфабриковано уже несколько дел "Хизб ут-тахрир". В июле 2014 года четверо фигурантов одного из таких дел получили от 7 до 11 лет строгого режима.

В октябре 2015-го по очередному делу "Хизб ут-тахрир" были задержаны свыше 20 выходцев из Таджикистана. Известно о приговорах семерым из них. Пятеро 15 июня нынешнего года были осуждены к срокам от 15 до 18 лет строгого режима.

В декабре 2016 года после облавы были арестованы 12 фигурантов нового дела о членстве в международной исламской партии; все они - также выходцы из стран Центральной Азии.

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27.06.2017
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