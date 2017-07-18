О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.262651.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.262651.html
Также: Политзеки, Право, Европа, Религия, Спецслужбы, Ближний Восток, Общество, Политика, Россия, Мир

новость ЕСПЧ коммуницировал жалобу Варвары Карауловой

18.07.2017
Варвара Караулова на оглашении приговора. Кадр трансляции ТАСС
Варвара Караулова на оглашении приговора. Кадр трансляции ТАСС
Реклама

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой (Александры Ивановой), приговоренной к четырем с половиной годам общего режима за попытку примнуть к "Исламскому государству". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Карауловой Игоря Зубера.

По словам юриста, российское правительство до 15 сентября должно представить в суд свою позицию относительно жалобы.

Зубер рассказал, что в жалобе речь идет о многочисленных нарушениях, допущенных в отношении Карауловой на стадии предварительного следствия. По словам другого защитника девушки, Сергея Бадамшина, жалоба также будет дополнена в связи с необоснованно жестким приговором.

26 апреля было опубликовано открытое письмо Карауловой, которое девушка написала из СИЗО "Лефортово" накануне этапирования в ИК-1 в Вологодской области. Караулова просит "не делать из нее террориста" и настаивает, что "не собиралась вступать ни в какую организацию", а к возобновлению общения с молодым человеком из ИГ ее "подтолкнули сотрудники ФСБ". Осужденная отмечает, что "все еще надеется на справедливость правосудия" и просит о "справедливости и милосердии".

22 декабря коллегия Московского окружного военного суда под председательством Александра Абабкова признала Караулову виновной по части 1 статьи 30 - части 2 статьи 205.5 УК (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Сама Караулова вину не признала. Она настаивала, что в Сирию отправилась к любимому мужчине, а не для вступления в ИГ.

27 мая 2015 года второкурсница Караулова, увлекшаяся идеями радикального ислама,ушла из дома. По версии следствия, студентка по интернет-мессенджеру "вступила в контакт с неустановленным лицом", чтобы примкнуть к группировке БАДР - одной из структур ИГ под командованием некоего Абдула Хакина. Как утверждается, став членом БАДР студентка "могла осуществить диверсионную деятельность на территории Сирии и Европы путем самоподрывов". Обвинение подчеркивало, что Караулова знает иностранные языки и имеет боевую подготовку.

Договорившись с "неустановленным лицом", говорится в деле, студентка вылетела из Москвы в Стамбул. Там ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в город Килис рядом с сирийской границей. 4 июня 2015 года студентку задержали в этом городе, а неделю спустя доставили в Москву.

СКР провел доследственную проверку по фактам возможного участия Карауловой в деятельности экстремистского сообщества и ее вербовки. В конце июля 2015-го ведомство отказало в возбуждении дела против студентки. После этого она сменила имя и фамилию, получив документы на имя Александры Ивановой.

Однако 23 октября того же года ФСБ возбудила против Карауловой дело о терроризме. 27-го числа ее задержали, а на другой день арестовали. С єтого момента она содержалась в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемом ФСБ.

В ноябре 2015 года, в первые недели следствия, интересы Карауловой представляли назначенные адвокаты. При этом часть допросов велась в их отсутствие. В феврале студентка отказалась от признательных показаний, данных на начальном этапе следствия. В ноябре на суде она подтвердила этот отказ.

21 декабря 2016 года в своем последнем слове у бывшая студентка попросила о снисхождении и назвала свои действия "большой ошибкой". "Мне кажется, я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину", - подчеркнула подсудимая. Также Караулова принесла извинения ФСБ.

22 марта Верховный суд отказался изменить приговор Карауловой. Защита просила отменить приговор Московского окружного военного суда как незаконный и необоснованный. В апелляционной жалобе подчеркивалось, что Караулова за месяц до задержания добровольно прекратила общаться с возлюбленным, тем самым добровольно отказавшись от совершения преступления.

Оставить комментарий Обсудить
18.07.2017
новость Новости по теме
26.04.2017 Варвару Караулову этапировали в колонию в Вологодской области →
21.04.2017 Варвару Караулову этапировали в колонию →
22.12.2016 Караулова осуждена к четырем с половиной годам общего режима →
21.12.2016 Караулова в последнем слове признала случившееся с ней "большой ошибкой" →
08.12.2016 Прокурор запросил для Карауловой пять лет общего режима →
23.11.2016 КС отказался принять жалобу на недопуск адвокатов к Карауловой →
12.10.2016 Суд оставил под стражей студентку Караулову →
05.10.2016 Караулова отказалась признать вину в терроризме →
22.09.2016 Прошли предварительные слушания по делу Карауловой →
16.09.2016 Дело студентки Варвары Карауловой передано в суд →
02.09.2016 Адвокаты Карауловой пожаловались в КС на отказы в свиданиях с подзащитной →
29.08.2016 Следствие по делу студентки Карауловой завершено →
22.07.2016 Арест студентки Карауловой продлен до 27 сентября →
24.05.2016 Суд не отпустил студентку Караулову из СИЗО под поручительство правозащитников →
26.04.2016 Мосгорсуд оставил под стражей студентку Караулову →
07.04.2016 Психиатрическая экспертиза признала студентку Караулову вменяемой →
25.03.2016 В Госдуму внесен законопроект о смертной казни для террористов →
23.03.2016 Суд продлил на два месяца срок ареста студентке Карауловой →
24.02.2016 Караулова подала жалобу в ЕСПЧ →
09.02.2016 Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов студентки Карауловой →
08.02.2016 Студентка Караулова отказалась от признательных показаний →
03.02.2016 Студентку Караулову отправили на психиатрическую экспертизу →
17.12.2015 Арест студентки Карауловой продлен до конца марта →
18.11.2015 Защита Карауловой требует передать дело студентки из ФСБ в СКР →
10.11.2015 Студентка МГУ Караулова признала вину →
28.10.2015 Студентка Караулова арестована за попытку присоединиться к ИГ →
23.07.2015 СКР отказал в возбуждении дела против студентки Карауловой →
05.06.2015 Студентка МГУ Караулова задержана на турецко-сирийской границе →
Фото и Видео
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30186
Play own
Стомахин о митингах и борьбе с коррупцией
30296
Play own
"Дело 26 марта": арест Дмитрия Борисова
29957
Play own
Дело Дмитриева: говорят дочь, адвокат и соратник
Реклама
Выбор читателей
статья Кремль и рождение Малороссии
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Плата за посещение Крыма
Пустующий пляж "Ай-Даниль" в Гурзуфе, 04.06.2014. Скриншот видео с онлайн-камеры
новость Трамп и Путин: вторая встреча
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
в блоге Хайп живе
383
новость Болотник в психушке на родине
Максим Панфилов в Замоскворецком суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Нет Трампа - нет России
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Туча геев и русофобов
383
новость Песков о "Малороссии"
Дмитрий Песков. Кадр CNN
новость Судьи отрицают траты Хахалевой
Елена Хахалева. Фото: raj.ru
в блоге Пришла козявка к слону
383
в блоге Подсудимый Нос
7
новость Пытки в "Черном дельфине"
Расул Кудаев. Фото: memohrc.org
статья Рамзан ставит мир раком
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Мессенджерам закрутят гайки
Мессенджер. Иллюстрация с сайта qwrt.ru
новость Захарченко учредил "Малороссию"
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
новость Еврейский экстремизм разоблачен
Маркус Леман
новость Послом в России станет Хантсман
Джон Хантсман. Фото: utah.edu
новость Дело по доносу язычника
Фрагмент изображения, опубликованного в сообществе "Яблоки Идунн"
новость Левый блок заблокировал РКН
Акция возле офиса Роскомнадзора. Фото: leftblock.ru
в блоге Новое о царе и Матильде
383