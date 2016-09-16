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Дело студентки МГУ Варвары Карауловой (Александры Ивановой), обвиняемой в связях с "Исламским государством", передано в суд. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, и материалы переданы в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сказал защитник.

Он напомнил, что Караулова и ее защита после завершения ознакомления с материалами дела заявили ходатайство о его прекращении.

"Таким образом, следователь отказал нам в удовлетворении нашего ходатайства и отказался прекратить дело", - сказал Бадамшин. Как ожидается, судебный процесс по существу начнется в октябре.

В мае 2015 года 19-летняя второкурсница Караулова ушла из дома - по утверждению ФСБ, чтобы присоединиться к ИГ в Сирии. Как выяснилось, она увлеклась идеями радикального ислама, но держала свои убеждения в тайне от родителей. Очевидцы утверждали, что после выхода из дома студентка переодевалась в хиджаб.

4 июня Караулову задержали в турецком городе Килис у границы с Сирией. Неделю спустя студентку доставили в Москву.

СКР провел доследственную проверку по фактам возможного участия Карауловой в деятельности экстремистского сообщества и ее вербовки. По итогам проверки он в конце июля отказал в возбуждении дела против студентки. После этого она сменила имя и фамилию, получив документы на имя Александры Ивановой.

Между тем 23 октября ФСБ открыла против студентки дело по части 1 статьи 30 - части 2 статьи 205.5 УК (приготовление к участию в деятельности террористической организации). С учетом части 2 статьи 66 УК (назначение наказания за неоконченное преступление) Карауловой грозит до пяти лет колонии.

27 октября подозреваемая была задержана, а на другой день Лефортовский райсуд арестовал ее. Студентку поместили в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемый ФСБ. Позже ей предъявили официальное обвинение.

8 февраля 2016 года стало известно, что Караулова отказалась от признательных показаний. По ее словам, в Сирию она ехала к любимому мужчине, а не для вступления в ИГ.

В понедельник Бадамшин сообщил, что следственное управление ФСБ завершило предварительное расследование по делу Карауловой. Теперь защита должна ознакомиться с материалами, после чего они будут переданы на утверждение в прокуратуру и, позднее, в суд.