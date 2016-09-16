О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror705.graniru.info/Society/Law/m.254593.html
Также: Право, Политзеки, Тюрьма, Спецслужбы, Религия, Россия, Общество, Политика | Персоны: Варвара Караулова

новость Дело студентки Варвары Карауловой передано в суд

16.09.2016
Варвара Караулова в Лефортовском райсуде, 28.10.2015. Фото пресс-службы суда
Варвара Караулова в Лефортовском райсуде, 28.10.2015. Фото пресс-службы суда
Реклама

Дело студентки МГУ Варвары Карауловой (Александры Ивановой), обвиняемой в связях с "Исламским государством", передано в суд. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, и материалы переданы в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сказал защитник.

Он напомнил, что Караулова и ее защита после завершения ознакомления с материалами дела заявили ходатайство о его прекращении.

"Таким образом, следователь отказал нам в удовлетворении нашего ходатайства и отказался прекратить дело", - сказал Бадамшин. Как ожидается, судебный процесс по существу начнется в октябре.

В мае 2015 года 19-летняя второкурсница Караулова ушла из дома - по утверждению ФСБ, чтобы присоединиться к ИГ в Сирии. Как выяснилось, она увлеклась идеями радикального ислама, но держала свои убеждения в тайне от родителей. Очевидцы утверждали, что после выхода из дома студентка переодевалась в хиджаб.

4 июня Караулову задержали в турецком городе Килис у границы с Сирией. Неделю спустя студентку доставили в Москву.

СКР провел доследственную проверку по фактам возможного участия Карауловой в деятельности экстремистского сообщества и ее вербовки. По итогам проверки он в конце июля отказал в возбуждении дела против студентки. После этого она сменила имя и фамилию, получив документы на имя Александры Ивановой.

Между тем 23 октября ФСБ открыла против студентки дело по части 1 статьи 30 - части 2 статьи 205.5 УК (приготовление к участию в деятельности террористической организации). С учетом части 2 статьи 66 УК (назначение наказания за неоконченное преступление) Карауловой грозит до пяти лет колонии.

27 октября подозреваемая была задержана, а на другой день Лефортовский райсуд арестовал ее. Студентку поместили в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемый ФСБ. Позже ей предъявили официальное обвинение.

8 февраля 2016 года стало известно, что Караулова отказалась от признательных показаний. По ее словам, в Сирию она ехала к любимому мужчине, а не для вступления в ИГ.

В понедельник Бадамшин сообщил, что следственное управление ФСБ завершило предварительное расследование по делу Карауловой. Теперь защита должна ознакомиться с материалами, после чего они будут переданы на утверждение в прокуратуру и, позднее, в суд.

Оставить комментарий Обсудить
16.09.2016
новость Новости по теме
02.09.2016 Адвокаты Карауловой пожаловались в КС на отказы в свиданиях с подзащитной →
29.08.2016 Следствие по делу студентки Карауловой завершено →
22.07.2016 Арест студентки Карауловой продлен до 27 сентября →
24.05.2016 Суд не отпустил студентку Караулову из СИЗО под поручительство правозащитников →
26.04.2016 Мосгорсуд оставил под стражей студентку Караулову →
07.04.2016 Психиатрическая экспертиза признала студентку Караулову вменяемой →
23.03.2016 Суд продлил на два месяца срок ареста студентке Карауловой →
24.02.2016 Караулова подала жалобу в ЕСПЧ →
09.02.2016 Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов студентки Карауловой →
08.02.2016 Студентка Караулова отказалась от признательных показаний →
03.02.2016 Студентку Караулову отправили на психиатрическую экспертизу →
19.01.2016 Мосгорсуд признал законным арест Карауловой →
17.12.2015 Арест студентки Карауловой продлен до конца марта →
18.11.2015 Защита Карауловой требует передать дело студентки из ФСБ в СКР →
11.11.2015 К Варваре Карауловой в "Лефортово" не допускают адвокатов →
10.11.2015 Студентка МГУ Караулова признала вину →
28.10.2015 Студентка Караулова арестована за попытку присоединиться к ИГ →
23.07.2015 СКР отказал в возбуждении дела против студентки Карауловой →
05.06.2015 Студентка МГУ Караулова задержана на турецко-сирийской границе →
Фото и Видео
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27040
Play own
Приговор Александру Поткину
26873
Play own
Митинг за отмену "пакета Яровой"
26770
Play own
Убийство Немцова: начало суда
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Деньги Захарченко и дача Медведева
Виталий Портников
новость Аксенов: Народ раздражен
Сергей Аксенов. Фото: joinfo.ua
статья Предвыборный страх
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Эффект дачи Медведева
383
статья Шпицберген наш!
РЕКЛАМА
Loading...
новость Медведев удалил твит о Крыме
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
новость Миллиарды Захарченко: версии
Дмитрий Захарченко. Фото: poliksal.ru
новость ФБК о даче Медведева
Иллюстрация с сайта Алексея Навального
в блоге Бастрыкин в опале
383
новость Бывшев: угроза нового дела
Александр Бывшев. Фото из личного архива
новость Война на Украине: 9640 погибших
Разрушенный снарядом дом. Фото пресс-центра АТО
в блоге Ни кубометра валюты
383
новость Компенсации по "высотному делу"
Флаг на шпиле здания на Котельнической набережной. Кадр LifeNews
статья Смысл списка МБХ
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Десант рвется в бой
Десантники на Дворцовой площади. Фото В.Волохонского/Грани.Ру
в блоге Есть ли такая партия?
59
новость Обвинения спасшимся танкистам
Танки Т-72. Фото: mil.ru
новость Морошкина повторно освидетельствуют
Алексей Морошкин. Кадр "Открытой России"
новость Неучтенные восемь секунд
На месте катастрофы под Смоленском. Фото: polskieradio.pl
новость WADA подтвердило утечку
Логотип хакерской группы Fancy Bears'