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новость Караулова осуждена к четырем с половиной годам общего режима

22.12.2016
Варвара Караулова на оглашении приговора. Кадр трансляции ТАСС
Варвара Караулова на оглашении приговора. Кадр трансляции ТАСС
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Коллегия Московского окружного военного суда под председательством Александра Абабкова приговорила бывшую студентку философского факультета МГУ Варвару Караулову (Александру Иванову) к четырем с половиной годам общего режима без штрафа по делу о попытке примкнуть к "Исламскому государству". Трансляция заседания велась на сайте ТАСС.

21-летняя Караулова была объявлена виновной по части 1 статьи 30 - части 2 статьи 205.5 УК (приготовление к участию в деятельности террористической организации).

В прениях сторон, прошедших 8 декабря, прокурор Максим Резниченко запрашивал для подсудимой пять лет общего режима со штрафом 150 тысяч рублей. Пять лет - максимальный срок, который предусматривали вмененные бывшей студентке статьи кодекса.

Сама Караулова вину не признала. Она настаивала, что в Сирию отправилась к любимому мужчине, а не для вступления в ИГ.

В своем последнем слове в среду бывшая студентка попросила о снисхождении и назвала свои действия "большой ошибкой". "Мне кажется, я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину", - подчеркнула подсудимая. Также Караулова принесла извинения ФСБ.

В деле Карауловой 14 томов. При этом бóльшую часть материалов составляет переписка подсудимой. Согласно фабуле дела, студентка по интернет-мессенджеру "вступила в контакт с неустановленным лицом", чтобы примкнуть к группировке БАДР - одной из структур ИГ под командованием некоего Абдула Хакина. Как утверждается, став членом БАДР студентка "могла осуществить диверсионную деятельность на территории Сирии и Европы путем самоподрывов". Обвинение подчеркивало, что Караулова знает иностранные языки и имеет боевую подготовку.

Договорившись с "неустановленным лицом", говорится в деле, студентка вылетела из Москвы в Стамбул. Там ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в город Килис рядом с сирийской границей. В этом городе она и была задержана.

Второкурсница Караулова, увлекшаяся идеями радикального ислама, 27 мая 2015 года ушла из дома. 4 июня того же года студентку задержали в Килисе, а неделю спустя доставили в Москву.

СКР провел доследственную проверку по фактам возможного участия Карауловой в деятельности экстремистского сообщества и ее вербовки. В конце июля 2015-го ведомство отказало в возбуждении дела против студентки. После этого она сменила имя и фамилию, получив документы на имя Александры Ивановой.

Однако 23 октября того же года ФСБ возбудила против Карауловой дело о терроризме. 27-го числа ее задержали, а на другой день арестовали. С тех пор она содержится в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемом ФСБ.

В ноябре, в первые недели следствия, администрация "Лефортова" по меньше мере девять раз отказала независимым адвокатам Сергею Бадамшину и Гаджи Алиеву во встрече с арестованной, незаконно требуя разрешения от следователя Е. Зотчика, который вел дело.

Тем временем интересы Карауловой представляли назначенные адвокаты. При этом часть допросов велась в их отсутствие. В феврале студентка отказалась от признательных показаний, данных на начальном этапе следствия. В ноябре на суде она подтвердила этот отказ.

7 апреля 2016 года появилась информация, что по результатам психиатрической экспертизы в Центре им. Сербского Караулова признана вменяемой. Между тем адвокат студентки Сергей Бадамшин отнесся к заключению медиков скептически. Мать обвиняемой Кира Караулова также настаивала на том, что ее дочь страдает психическим заболеванием.

Судебное разбирательство по существу дела продолжалось с начала октября.

10 октября Караулову отчислили из МГУ по собственному желанию.

Комментарии 83 комментария | Оставить комментарий Обсудить
22.12.2016

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