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новость Пятилетний план

Прокурор запросил для Карауловой пять лет общего режима
08.12.2016
Варвара Караулова. Кадр "Радио Свобода"
Варвара Караулова. Кадр "Радио Свобода"
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В прениях сторон по делу бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой (Александры Ивановой), обвиняемой в попытке примкнуть к "Исламскому государству", прокурор Михаил Резниченко потребовал для подсудимой пять лет общего режима со штрафом 150 тысяч рублей. Об этом сообщает "Кавказский узел".

"Предъявленное Ивановой обвинение не имеет ничего общего с романтическими отношениями с предполагаемым вербовщиком", - цитирует издание выступление Резниченко.

Пять лет - максимальный срок, который предусматривают вмененные Карауловой часть 1 статьи 30 - часть 2 статьи 205.5 УК (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Эпизоды, вменяемые бывшей студентке, датированы временем, когда санкция части 2 статьи 205.5 составляла до 10 лет колонии. С учетом части 2 статьи 66 УК (назначение наказания за неоконченное преступление) Карауловой не может быть назначено больше половины этого срока.

Далее в четверг в прениях должны выступить адвокаты, а также сама подсудимая.

20-летняя Караулова уже больше года заключена в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемом ФСБ. Разбирательство по существу дела продолжается с начала октября в Московском окружном военном суде. Процесс ведет коллегия судей под председательством Александра Абабкова.

Вменяемую вину бывшая студентка не признает. Она настаивает, что в Сирию она ехала к любимому мужчине, а не для вступления в ИГ.

В деле 14 томов. При этом бóльшую часть материалов составляет переписка подсудимой.

Согласно фабуле дела, Караулова по интернет-мессенджеру "вступила в контакт с неустановленным лицом", чтобы примкнуть к группировке БАДР - одну из структур ИГ под командованием некоего Абдула Хакина. Став членом БАДР, утверждает обвинение, студентка "могла осуществить диверсионную деятельность на территории Сирии и Европы путем самоподрывов". Заявляется, Караулова знает иностранные языки и имеет боевую подготовку.

Договорившись с "неустановленным лицом", утверждает прокурор, студентка вылетела из Москвы в Стамбул. Там ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в город Килис рядом с сирийской границей. В этом городе Караулова и была задержана.

В мае 2015 года Караулова, второкурсница философского факультета МГУ, увлекшаяся идеями радикального ислама, ушла из дома. 4 июня Караулову задержали в Килисе, а неделю спустя доставили в Москву.

СКР провел доследственную проверку по фактам возможного участия Карауловой в деятельности экстремистского сообщества и ее вербовки. В конце июля 2015-го ведомство отказало в возбуждении дела против студентки. После этого она сменила имя и фамилию, получив документы на имя Александры Ивановой.

Однако 23 октября того же года ФСБ возбудила против студентки дело о терроризме. 27-го числа ее задержали, а на другой день арестовали.

7 апреля появилась информация, что по результатам психиатрической экспертизы в Центре им. Сербского Караулова признана вменяемой. Между тем адвокат студентки Сергей Бадамшин отнесся к заключению медиков скептически. Мать обвиняемой Кира Караулова также настаивает на том, что ее дочь страдает психическим заболеванием.

В начале сентября стало известно, что адвокаты Бадамшин и Гаджи Алиев подали в Конституционный суд жалобу на статью 18 закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". В жалобе указывалось, что в ноябре 2015 года, когда юристы вступили в дело, администрация "Лефортова" как минимум девять раз отказала им во встрече с клиенткой, требуя разрешения от следователя ФСБ Е. Зотчика, который вел дело.

Тем временем интересы Карауловой представляли назначенные адвокаты. При этом часть допросов велась в их отсутствие. В феврале студентка отказалась от признательных показаний, данных на начальном этапе следствия. 22 ноября на судебном процессе она подтвердила этот отказ.

Бадамшин и Алиев подали в Лефортовский райсуд Москвы административный иск к СИЗО, однако проиграли разбирательство. В обоснование отказа судья сослался, в частности, на статью 18 закона "О содержании под стражей". Это и стало непосредственный поводом для обращения адвокатов в Конституционный суд.

Однако в конце ноября стало известно, что КС отказался принять жалобу к рассмотрению, назвав ее недопустимой. Оспариваемая адвокатами норма, указал суд, "неопределенности в обозначенном ими аспекте не содержит и не может расцениваться как нарушающее их права".

Бадамшин истолковал принятое определение так: "Суд разъяснил недопустимость уловки, которой пользуются следователи и СИЗО". КС, пояснил юрист, указал, что статья 18 закона однозначно устанавливает: для встречи с клиентом в СИЗО защитнику достаточно предъявить адвокатское удостоверение и ордер - каких бы то ни было разрешений от следователя не требуется. Информацию о вступлении адвоката в дело фсиновцам должно предоставлять само следствие.

10 октября Караулову отчислили из МГУ по собственному желанию.

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08.12.2016

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