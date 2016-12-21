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новость Караулова в последнем слове признала случившееся с ней "большой ошибкой"

21.12.2016
Варвара Караулова. Кадр "Радио Свобода"
Варвара Караулова. Кадр "Радио Свобода"
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Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова (Александра Иванова) в своем последнем слове попросила суд о снисхождении, признав случившееся с ней "большой ошибкой". Как передает Интерфакс, об этом она заявила в Московском окружном военном суде.

"Я все осознала, когда оказалась на границе в миграционном центре. Все это было большой ошибкой. Я хочу оставить это в прошлом, не хочу остаться в глазах близких шахидкой и террористкой. Мне кажется, я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину", - сказала Караулова.

Также она попросила прощения у родителей за свой побег из дома. "Я всегда была правильной, у всех в 13-14 (лет. - Ред.) подростковый бунт, а у меня сейчас. Обычно люди поздно понимают, насколько сильно любят своих родителей", - сказала она.

Караулова, отмечает агентство, также "принесла извинения спецслужбам и всем, кто ей помогал". Она добавила, что приняла решение о побеге из дома из-за человека, который унижал ее и врал ей.

"Я с ним общалась, потому что его любила, а не потому, что он член какой-то экстремистской организации. Это любовь была больная и неадекватная", - отметила Караулова.

Она добавила, что экстремисты извратили ислам. По ее мнению, большинство мусульман ненавидят "игиловских трусов и убийц еще больше, чем все остальные".

8 декабря в прениях сторон прокурор Михаил Резниченко потребовал для подсудимой пять лет общего режима со штрафом 150 тысяч рублей. Это максимальный срок, который предусматривают вмененные Карауловой часть 1 статьи 30 - часть 2 статьи 205.5 УК (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Эпизоды, вменяемые бывшей студентке, датированы временем, когда санкция части 2 статьи 205.5 составляла до 10 лет колонии. С учетом части 2 статьи 66 УК (назначение наказания за неоконченное преступление) Карауловой не может быть назначено больше половины этого срока.

20-летняя Караулова уже больше года заключена в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемом ФСБ. Разбирательство по существу дела продолжается с начала октября в Московском окружном военном суде. Процесс ведет коллегия судей под председательством Александра Абабкова.

Согласно фабуле дела, Караулова по интернет-мессенджеру "вступила в контакт с неустановленным лицом", чтобы примкнуть к группировке БАДР - одну из структур ИГ под командованием некоего Абдула Хакина. Став членом БАДР, утверждает обвинение, студентка "могла осуществить диверсионную деятельность на территории Сирии и Европы путем самоподрывов". Заявляется, Караулова знает иностранные языки и имеет боевую подготовку.

В мае 2015 года Караулова, второкурсница философского факультета МГУ, увлекшаяся идеями радикального ислама, ушла из дома. 4 июня Караулову задержали в Килисе, а неделю спустя доставили в Москву.

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21.12.2016

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