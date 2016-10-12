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новость Суд оставил под стражей студентку Караулову

12.10.2016
Варвара Караулова в Лефортовском райсуде, 28.10.2015. Фото пресс-службы суда
Варвара Караулова в Лефортовском райсуде, 28.10.2015. Фото пресс-службы суда
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Московский окружной военный суд отказался отпускать из-под ареста студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), обвиняемую в попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает Интерфакс.

Судебная коллегия отклонила ходатайство адвоката подсудимой Сергея Бадамшина. Он просил изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

Коллегия не согласилась с доводами адвоката, что Иванова, находясь под стражей, испытывает физические и нравственные страдания, а ее права на защиту нарушены. "Суд принимает во внимание, что Иванова обвиняется в особо тяжком преступлении, учитывая тяжесть, характер и степень общественной опасности, суд приходит к выводу о невозможности применения к ней иной более мягкой меры пресечения", - огласил решение судья.

5 октября в Московском окружном военном суде под председательством судьи Александра Абабкова начались слушания по существу дела Карауловой. Прокурор зачитал обвинительное заключение. В нем говорится, что Караулова по интернет-мессенджеру "вступила в контакт с неустановленным лицом", чтобы примкнуть к группировке БАДР - одну из структур ИГ под командованием некоего Абдула Хакина. Став членом БАДР, говорится в обвинительном заключении, студентка "могла осуществить диверсионную деятельность на территории Сирии и Европы путем самоподрывов". Прокурор обратил внимание, что Караулова знает иностранные языки и имеет боевую подготовку.

Караулова отказалась признать вину. "Как обвинение относится ко мне, мне не ясно, - заявила подсудимая. - Я никуда не вступала, террористкой я не являюсь и ни в коем случае не собиралась становиться. Когда звучат эти слова про смертников, не знаю, какое подобрать слово... В общем, тяжело все это слушать". Караулова также выразила недоумение в связи с заявлением о наличии у нее боевой подготовки. "Какая боевая подготовка, о чем речь?" - сказала она.

Предварительные слушания по делу Карауловой прошли 22 сентября. На них срок Абабков по ходатайству прокурора продлил обвиняемой срок содержания в СИЗО до 13 декабря. Прокурор также настаивал на проведении закрытого процесса. Он указывал, что в деле есть материалы, составляющие государственную тайну. Однако это ходатайство Абабков отклонил.

В мае 2015 года 19-летняя второкурсница Караулова ушла из дома. Как выяснилось, она увлеклась идеями радикального ислама, но держала свои убеждения в тайне от родителей. Очевидцы утверждали, что после выхода из дома студентка переодевалась в хиджаб.

4 июня Караулову задержали в Килисе, а неделю спустя доставили в Москву.

СКР провел доследственную проверку по фактам возможного участия Карауловой в деятельности экстремистского сообщества и ее вербовки. По итогам проверки он в конце июля 2015-го отказал в возбуждении дела против студентки. После этого она сменила имя и фамилию, получив документы на имя Александры Ивановой.

Между тем ФСБ 23 октября 2015-го открыла против студентки дело по части 1 статьи 30 - части 2 статьи 205.5 УК (приготовление к участию в деятельности террористической организации). С учетом части 2 статьи 66 УК (назначение наказания за неоконченное преступление) Карауловой грозит до пяти лет колонии.

27 октября подозреваемая была задержана, а на другой день Лефортовский райсуд арестовал ее. Студентка содержится в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемом ФСБ.

8 февраля 2016 года стало известно, что Караулова отказалась от признательных показаний. По ее словам, в Сирию она ехала к любимому мужчине, а не для вступления в ИГ.

В деле студентки 14 томов. При этом бóльшую часть материалов составляет ее переписка.

7 апреля появилась информация, что по результатам психиатрической экспертизы в Центре им. Сербского Караулова признана вменяемой. Между тем адвокат Бадамшин отнесся к заключению медиков скептически. Мать обвиняемой Кира Караулова также настаивает на том, что ее дочь страдает психическим заболеванием.

В конце февраля защита Карауловой подала жалобу в ЕСПЧ. Адвокаты обвинили Россию в нарушении статей 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции.

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12.10.2016

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