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Конституционный суд отказался принять к рассмотрению жалобу бывшей студентки Варвары Карауловой (Александры Ивановой), арестованной по делу о попытке примкнуть к "Исламскому государству", и ее адвокатов Сергея Бадамшина и Гаджи Алиева на недопуск последних к своей подзащитной в СИЗО "Лефортово" на начальном этапе следствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на определение КС, датированное еще 25 октября.

Как говорится в документе, обращение Караулова, Бадамшина и Алиева "не отвечает требованиям федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой".

Заявители оспаривали статью 18 закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" как противоречащую Конституции. Однако КС указал, что эта норма "неопределенности в обозначенном ими (заявителями. - Ред.) аспекте не содержит и не может расцениваться как нарушающее их права".

Между тем Бадамшин так прокомментировал "Открытой России" принятое определение: "Суд разъяснил недопустимость уловки, которой пользуются следователи и СИЗО". Конституционный суд, пояснил юрист, указал, что статья 18 закона однозначно устанавливает: для встречи с клиентом в СИЗО защитнику достаточно предъявить адвокатское удостоверение и ордер - каких бы то ни было разрешений от следователя не требуется. Информацию о вступлении адвоката в дело фсиновцам должно предоставлять само следствие.

О жалобе Карауловой, Бадамшина и Алиева стало известно в начале сентября. В документе указывалось, что в ноябре 2015 года, когда юристы вступили в дело, администрация "Лефортова" как минимум девять раз отказала им во встрече с клиенткой, требуя разрешения от следователя ФСБ Е. Зотчика, который вел дело.

Бадамшин и Алиев подали в Лефортовский райсуд Москвы административный иск к СИЗО, однако проиграли разбирательство. В обоснование отказа судья сослался, в частности, на статью 18 закона "О содержании под стражей". Это решение и стало непосредственным поводом для обращения Карауловой и ее адвокатов в КС.

Пока Бадамшина и Алиева не допускали к клиентке, интересы Карауловой представляли назначенные адвокаты. При этом часть допросов велась в их отсутствие. В феврале студентка отказалась от признательных показаний, данных на начальном этапе следствия. 22 ноября, во время разбирательства по существу дела в Московском окружном военном суде, она, как передавал "Кавказский узел", подтвердила этот отказ.

Разбирательство по существу дела продолжается с начала октября. Процесс ведет коллегия судей под председательством Александра Абабкова.

20-летней Карауловой вменяются часть 1 статьи 30 - часть 2 статьи 205.5 УК (приготовление к участию в деятельности террористической организации). С учетом части 2 статьи 66 УК (назначение наказания за неоконченное преступление) бывшей студентке грозит до пяти лет колонии. Она уже больше года находится в "Лефортове".

Вменяемую вину арестованная не признает. Она настаивает, что в Сирию она ехала к любимому мужчине, а не для вступления в ИГ.

В деле студентки 14 томов. При этом бóльшую часть материалов составляет ее переписка.

Согласно фабуле дела, Караулова по интернет-мессенджеру "вступила в контакт с неустановленным лицом", чтобы примкнуть к группировке БАДР - одну из структур ИГ под командованием некоего Абдула Хакина. Став членом БАДР, говорится в обвинительном заключении, студентка "могла осуществить диверсионную деятельность на территории Сирии и Европы путем самоподрывов". Как отмечалось в обвинительном заключении, Караулова знает иностранные языки и имеет боевую подготовку.

Договорившись с "неустановленным лицом", утверждает обвинение, студентка вылетела из Москвы в Стамбул. Там ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в город Килис рядом с сирийской границей. В этом городе Караулова и была задержана.

В мае 2015 года Караулова, второкурсница философского факультета МГУ, увлекшаяся идеями радикального ислама, ушла из дома. 4 июня Караулову задержали в Килисе, а неделю спустя доставили в Москву.

СКР провел доследственную проверку по фактам возможного участия Карауловой в деятельности экстремистского сообщества и ее вербовки. По итогам проверки он в конце июля 2015-го отказал в возбуждении дела против студентки. После этого она сменила имя и фамилию, получив документы на имя Александры Ивановой.

Однако 23 октября того же года ФСБ возбудила против студентки дело о терроризме. 27-го числа ее задержали, а на другой день арестовали.

7 апреля появилась информация, что по результатам психиатрической экспертизы в Центре им. Сербского Караулова признана вменяемой. Между тем адвокат Бадамшин отнесся к заключению медиков скептически. Мать обвиняемой Кира Караулова также настаивает на том, что ее дочь страдает психическим заболеванием.

На прошлой неделе Интерфакс сообщил, что 10 октября Караулову отчислили из МГУ по собственному желанию.