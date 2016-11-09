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Кировский районный суд Петербурга арестовал шестерых подозреваемых по делу об организации в городе ячейки "Хизб ут-тахрир". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря петербургского горсуда.

Фигурантами уголовного дела по части 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности запрещенной террористической организации) стали три уроженца Дагестана 1981, 1982 и 1988 годов рождения, уроженец Таджикистана 1985 года рождения и еще два человека 1985 и 1991 годов рождения. сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, при обыске по месту жительства подозреваемых были изъяты электронные носители информации и печатные издания, среди которых были книги идеолога "Хизб ут-тахрир" Такиюддина ан-Набхани, выпуски журнала "Аль-вай" и другие издания, включенные в федеральный список экстремистских материалов.

Накануне в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сотрудники спецслужбы задержали "очередных участников петербургской ячейки "Хизб ут-тахрир". "8 ноября 2016 года в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий указанные лица задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорилось в сообщении. В спецслужбе отметили, что все подозреваемые были задержаны в рамках ранее возбужденного уголовного дела о создании в Петербурге ячейки террористической организации. Ни имена, ни даже число задержанных не уточнялось.

17 августа Московский окружной военный суд на выездной сессии в Петербурге приговорил фигурантов очередного дела "Хизб ут-тахрир" Карима Ибрагимова и Эльдара Рамазанова к 17 и 16 годам строгого режима соответственно, а Ильяса Кагирова - к 5 годам общего. 53-летний Ибрагимов и 32-летний Рамазанов были объявлены виновными по части 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации), а студент 5-го курса Петербургского морского технического университета Кагиров - по части 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации).

Согласно фабуле дела, Ибрагимов и Рамазанов создали некий "медиаофис" "Хизб ут-тахрир", а также открыли видеоканал "Ислам в Питере", через который пропагандировали "антиконституционные идеи исламского государства и исламской личности". Помогали им, как утверждалось, Кагиров и неустановленные лиц, известные по именам, в частности некие Мустафа и Абдулла.

Дело Ибрагимова, Рамазанова и Кагирова было выделено в отдельное производство из общего дела "Хизб ут-тахрир", возбужденного УФСБ по Петербургу и Ленинградской области в мае 2014 года. Всего в деле девять фигурантов. Шестерых из них арестовали летом 2014-го. Это Ибрагимов, Рамазанов, сантехники Сергей Яблоков и Роман Иванов, а также дагестанец Гапур Магомедов и учившийся в одном вузе с Кагировым гражданин Киргизии Махамадимин Салиев.

В апреле 2015 года были арестованы россияне Иса Рагимов и Дмитрий Михайлов, а в июне того же года - Кагиров (первоначально в сообщениях СМИ он фигурировал как Кадиров).

14 августа 2015 года Салиев был приговорен к пяти годам строгого режима по части 2 статьи 205.5; три дня спустя, 17 августа, Магомедову по этому же обвинению дали пять лет общего. Оба обвиняемых заключили сделки с прокуратурой и сотрудничали со следствием.

В начале 2016 года были вынесены приговоры Яблокову и Иванову. Обоим была вменена часть 1 статьи 205.5, поскольку в деле они фигурировали как организаторы ячейки "Хизб ут-тахрир". 30 марта Яблоков получил 12 с половиной строгого режима с годовым ограничением свободы после отбытия срока. На другой день Иванов был осужден к 13 годам 4 месяцам строгого режима.