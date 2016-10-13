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Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал фигуранта четвертого дела крымских мусульман Теймура Абдуллаева на два месяца - до 11 декабря. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Эмиль Курбединов.

Слушания по выбору меры пресечения другим фигурантам дела, также назначенные на четверг, еще не завершились либо даже не начинались.

Как отметил односельчанин Абдуллаева, ведущий Фейсбук под псевдонимом Осман Арифм, поддержать подозреваемых в суд пришли около 50 человек. Тем не менее на слушания, сославшись на отсутствие места, допустили лишь троих родственников. Адвокат Эдем Семедляев, однако, уточнил, что в зал разрешили зайти и прессе - сотрудникам российских и пророссийских крымских СМИ.

Так или иначе, судейские чиновники нарушили статью 241 российского УПК, которая устанавливает гласность судопроизводства.

Судья, имени которого Курбединов не уточнил, оставил задержанного в наручниках, несмотря на то что его поместили в клетку. Когда мать фигуранта начала плакать, судья удалил ее из зала. Положительные характеристики, представленные 46 односельчанами Абдуллаева, председательствующий приобщить к делу отказался. Когда же Курбединов заявил ему отвод, тот "сильно обиделся" и не дал адвокатам возможности ознакомиться с делом.

41-летний Теймур Абдуллаев - житель села Строгановка, пригорода Симферополя. Он был задержан в среду после обысков, проводившихся при поддержке ОМОНа и спецназа ФСБ. Ему, как и остальным фигурантам, вменяется участие в деятельности "Хизб ут-тахрир".

Другие задержанные - 42-летний брат Узеир Абдуллаев, брат Теймура, также живущий в Строгановке, 32-летний Рустем Исмаилов из симферопольского микрорайона Каменка, а также Айдер Салединов и Эмиль Джемадинов.

Теймуру Абдуллаеву инкриминирована часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного. Остальным задержанным вменяется часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), санкция которой после принятия "закона Яровой" составляет от 10 до 20 лет колонии.

По крайней мере некоторые из фигурантов ранее совершили хадж в Мекку. Известно, что Салединов побывал там в нынешнем году, а Джемадинов - в прошлом.

Обыски в среду начались еще до рассвета. Они проходили с массой нарушений. В частности, Теймура Абдуллаева визитеры ударили на глазах жены и детей.

Побоям подвергся и Исмаилов. Силовики, ворвавшись в дом в 6 утра, сразу же ударили хозяина, повалили на пол и заковали в наручники. Мобильники у Исмаилова и членов семьи отняли и позвонить адвокату не разрешали; при этом от задержанного требовали подписать постановление об обыске. Молиться Исмаилову не давали.

В ходе обысков силовики изъяли исламскую литературу и деньги. В частности, у Исмаилова забрали 13 тысяч долларов, которые его брат получил от продажи дома и оставил у родственников на хранение.

Мать одного из фигурантов в Строгановке упала в обморок, после того как омоновцы толкали ее, не давая зайти в собственный дом. Приехавшую бригаду скорой к пострадавшей долго не подпускали.

У Теймура Абдуллаева на воле остались пятеро детей, один из которых грудной. У Узеира Абдуллаева, по разным данным, четверо или шестеро детей, причем один тоже грудной.

Обыски по делу прошли также у родителей по крайней мере двух фигурантов - Джемадинова и Исмаилова.