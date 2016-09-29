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Семеро жителей Татарии арестованы по новому делу "Хизб ут-тахрир". Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР. Следствие ведет 1-й отдел главка по расследованию особо важных дел.

В СИЗО заключены 27-летний Ильнар Валиуллин, 29-летний Камиль Михайлов, 38-летние Марат и Ренат Шаммасовы, 25-летний Марат Давлетшин, 33-летний Зульфат Сафин и 24-летний Булат Махмутов.

Восьмой фигурант дела, 24-летний Едгоржон Абдумуминов, помещен под домашний арест. Абдумуминов единственный из подозреваемых признал вменяемую вину.

Валиуллину инкриминирована часть 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок от 15 лет колонии до пожизненного. Остальным фигурантам вменяется часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), санкция которой до вступления в силу "закона Яровой" составляла от 5 до 10 лет, а теперь - от 10 до 20. Поскольку действия, инкриминированные подозреваемым, отнесены ко времени до вступления в силу этого закона, в их отношении должны применяться прежние нормы кодекса.

Согласно фабуле дела, Валиуллин организовывал в Татарии деятельность подразделения "Хизб ут-тахрир", вовлекая в него новых участников. Как утверждается, с декабря 2013 по июнь 2016 года подозреваемые проводили нелегальные агитационные собрания в пгт Васильево Зеленодольского района Татарии, пригороде Казани, а также на съемных квартирах в самой столице региона.

Подозреваемых задержали 27 сентября при участии полиции и ФСБ. При обысках у них, заявляет СКР, была изъята "литература экстремистского характера".

Казанское издание "Реальное время" в своей заметке на основе сообщения СКР поместило два видео, опубликованных в четверг на youtube-канале некоего Евгения Калашникова. Первое называется "Задержание экстремистов в Татарстане - 1", второе - "Задержание экстремистов в Татарстане - 2". Между тем на этих видео запечатлен визит правоохранителей к гражданину по фамилии Садыков, который в сообщении СКР не упомянут.

Было ли решено не делать Садыкова подозреваемым или же к нему явились по другому делу, неизвестно.