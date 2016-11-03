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В Северо-Кавказский окружной военный суд передано дело жителя Махачкелы Гирея Аминова, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Его обвиняют в распространении агитационных материалов и проведении мероприятий в поддержку мусульманской организации "Хизб ут-тахрир аль-Ислами".

Аминов обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). По версии следствия, он "вместе с другими членами данной организации" принимал участие в занятиях по изучению ее деятельности, раздаче печатной продукции и листовок, а также помогал проводить пикеты и другие мероприятия.

Об избранной в отношении Аминова мере пресечения не сообщается.

Международная партия "Хизб ут-тахрир" проповедует образование исламского халифата, объединяющего все мусульманские страны. Она использует исключительно политические методы и к терроризму никогда отношения не имела. В большинстве стран мира, в том числе и на Украине, партия действует легально. В Германии ее публичная деятельность запрещена за непризнание Израиля, но члены партии преследованиям не подвергаются. В некоторых странах Средней Азии активистов "Хизб ут-тахрир" преследуют, но по обвинениям, не связанным с терроризмом.

Между тем в России в 2003 году Верховный суд запретил "Хизб ут-тахрир" террористическую организацию. С тех пор в стране прошли десятки процессов над действительными или мнимыми членами этой партии, в ряде случаев оканчивавшиеся приговорами к срокам более 15 лет. Фабрикация дел "Хизб ут-тахрир" особенно активизировалась последние несколько лет. Четыре таких дела с начала 2015-го открыты в аннексированном Крыму. Фируранты первого из них уже получили сроки от пяти до семи лет.