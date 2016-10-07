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Центральный районный суд Симферополя продлил до 12 января 2017 года сроки содержания под стражей Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Апсеитову и Рустему Абильтарову, сообщает глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев. Арестованные - фигуранты третьего дела "Хизб ут-тахрир", возбужденного в аннексированном Крыму.

12 мая занимавшая тогда должность прокурора региона Наталья Поклонская сообщила о задержании в Бахчисарае четверых последователей организации "Хизб ут-тахрир". По ее словам, операцию по задержанию и обыски провели сотрудники оперативно-следственных органов УФСБ по Крыму и Севастополю.

"Было установлено, что один из задержанных, являясь руководителем местной ячейки террористической организации, осуществлял на территории Бахчисарая скрытую антиконституционную деятельность в виде пропагандистской работы среди населения. Склонял местных жителей к участию в деятельности указанной террористической организации, руководил этой деятельностью, организовывал и проводил конспиративные собрания", - сообщила Поклонская. Прокурор особо отметила "дружественные связи террористической организации и запрещенного в России общественного движения "Меджлис крымскотатарского народа". "Представители "Хизб ут-тахрир" выражали открыто благодарность в СМИ Меджлису за выступления в поддержку", - отметила Поконская.

На следующий день Киевский районный суд Симферополя арестовал до 11 июля Мамутова, Абельтарова, Меметова и Абсеитова. Мамутова обвиняют по части 1 статьи 205.5 УК (организация террористической деятельности), остальных троих - по части 2 этой статьи (участие в деятельности террористической организации). 6 июля всем фигурантам дела продлили арест до 11 октября.

22 июля Верховный суд аннексированного Крыма оставил под стражей Абсеитова и Абельтарова. 9 августа этот же суд оставил без удовлетворения жалобы Мамутова и Меметова на продление ареста.