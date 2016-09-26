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новость 20-летний гражданин Таджикистана осужден в Москве по делу "Хизб ут-тахрир"

26.09.2016
Задержание предполагаемых исламистов в Москве. Кадр съемки МВД
Задержание предполагаемых исламистов в Москве. Кадр съемки МВД
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Московский окружной военный суд приговорил 20-летнего гражданина Таджикистана Абдулазиза Усмонова к 4 годам 4 месяцам общего режима как члена "Хизб ут-тахрир". Об этом сообщает прокуратура столицы.

Подсудимый был объявлен виновным по части 2 статьи 205.2 УК (участие в деятельности террористической организации). Можно предположить, что Усмонов признал вину и пошел на сделку с прокуратурой, поскольку его дело выделили в отдельное производство и срок он получил ниже нижнего предела - кодекс по этому обвинению предусматривает от 5 до 10 лет колонии.

Усмонов был задержан в Москве во время облавы 19 октября 2015 года вместе с еще 21 уроженцем Таджикистана, один из которых имел российское гражданство. На другой день 20 из 22 задержанных арестовали. Что стало с еще двумя подозреваемыми, не уточнялось. 23 октября был арестован предполагаемый лидер ячейки - 25-летний гражданин Таджикистана Мирзобах Курбонов.

Согласно фабуле дела, которое вело УФСБ по Москве и Подмосковью, Усмонов в течение года перед задержанием, с октября 2014-го, систематически участвовал в собраниях "Хизб ут-тахрир", "где в целях успешной пропаганды идей и привлечения новых сторонников изучалась идеологическая литература и проходило обучение навыкам ее толкования".

13 сентября 2016-го тот же Московский окружной военный суд вынес приговор другому фигуранту дела - 43-летнему гражданину Таджикистана Собирджону Усмонову. Является ли он родственником Абдулазиза Усмонова, ведомство не уточняло.

Собирджон Усмонов по той же части 2 статьи 205.2 получил шесть лет общего режима. Обвинение в процессе поддерживал лично прокурор столицы Владимир Чуриков. При этом, как следует из сообщения надзорного ведомства, Собирджону, в отличие от Абдулазиза, вменялось участие в собраниях не на протяжении года, а лишь в октябре 2015-го.

"Ранее приговором этого же суда осуждены другие участники террористической организации", - заявляла прокуратура Москвы в сообщениях от 13 и 26 сентября. Однако о приговорах по делам других фигурантов, задержанных в октябре прошлого года, на сайте ведомства информации нет.

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26.09.2016

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