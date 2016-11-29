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новость Фигурант петербургского дела "Хизб ут-тахрир" Михайлов получил 16 лет строгого режима

29.11.2016
Дмитрий Михайлов. Кадр НТВ
Дмитрий Михайлов. Кадр НТВ
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Московский окружной военный суд на выездной сессии в помещении Ленинградского окружного военного суда приговорил Дмитрия Михайлова - последнего из девяти фигурантов первого петербургского дела "Хизб ут-тахрир" - к 16 годам строгого режима. Об этом сообщает РАПСИ.

Михайлов был объявлен виновным по части 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающей срок вплоть до пожизненного.

Как передает Regnum, прокурор запрашивал для подсудимого 18 лет колонии.

Сам Михайлов вину не признал. Он указывал, что "Хизб ут-тахрир" не является террористической организацией. В то же время, утверждает Regnum, в последнем слове он заявил, что сожалеет о членстве в этой партии. "Которая, как я понял, занимается больше политикой, чем религией", - передает агентство слова подсудимого.

Также Михайлов настаивал на том, что не был организатором ячейки "Хизб ут-тахрир", и просил проявить снисхождение к нему и его семье.

По словам адвоката осужденного, уроженец Псковской области Михайлов принял ислам в 2005 году. С 2008-2009 годов вплоть до ареста, рассказал юрист, его клиент был учителем в петербургской ячейке партии.

Согласно фабуле дела, Михайлов вместе с другими фигурантами устраивал регулярные конспиративные собрания по разным адресам в Петербурге и вербовал в партию новых сторонников. Утверждается также, что, когда летом 2014 года шестерых фигурантов арестовали, Михайлов вместе с уроженцем Дагестана, детским тренером по каратэ Исой Рагимовым, возглавили ячейку.

Первое петербургское дело "Хизб ут-тахрир" было возбуждено УФСБ по Петербургу и Ленинградской области в мае 2014 года. Шестерыми арестованными летом того же года стали Карим Ибрагимов, Эльдар Рамазанов, сантехники Сергей Яблоков и Роман Иванов, а также дагестанец Гапур Магомедов и студент Петербургского морского технического университета, гражданин Киргизии Махамадимин Салиев.

Михайлова и Рагимова задержали 2 апреля 2015-го и на другой день арестовали. В июне того же года в СИЗО был отправлен Ильяс Кагиров (первоначально в сообщениях СМИ фигурировал как Кадиров), учившийся в одном вузе с Салиевым.

Шестерым арестованным в 2014 году сначала наряду со статьей 205.5 инкриминировалась также 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации либо участие в ней). Однако позже, насколько можно заключить, эту статью из дела исключили. Во всяком случае, она уже не вменялась Михайлову, Рагимову и Кагирову. Кроме того, о ней не шло речи в сообщениях о последовавших приговорах.

Дело разделили на несколько производств. 14 августа 2015 года Салиев был приговорен к пяти годам строгого режима по части 2 статьи 205.5; три дня спустя, 17 августа, Магомедову по этому же обвинению дали пять лет общего. Оба обвиняемых заключили сделки с прокуратурой и сотрудничали со следствием.

В начале нынешнего года были вынесены приговоры Яблокову и Иванову. Обоим вменили часть 1 статьи 205.5, поскольку в деле они фигурировали как организаторы ячейки "Хизб ут-тахрир". 30 марта Яблоков получил 12 с половиной строгого режима с годовым ограничением свободы после отбытия срока. На другой день Иванов был осужден к 13 годам 4 месяцам строгого режима.

Не исключено, что Яблоков и Иванов также пошли на сделку с прокуратурой и их дела рассматривались в особом порядке. Во всяком случае, о Яблокове адвокат сообщал, что его подзащитный "вину признал и раскаивается", а суд над Ивановым, насколько известно, прошел в одно заседание. В пользу такого предположения говорит и то, что оба подсудимых получили сроки ниже нижнего предела.

17 августа был вынесен приговор Ибрагимову, Рамазанову и Кагирову. Ибрагимов получил 17, а Рамазанов - 16 лет строгого режима по части 1 статьи 205.5. Кагирову дали пять лет общего режима по части 2 этой же статьи. Он признал вменяемую вину и заявил о раскаянии. Ибрагимов и Рамазанов, напротив, до конца настаивали на своей невиновности.

21 ноября Рагимов был осужден к 12 годам строгого режима по части 1 статьи 205.5. Он пошел на сделку с прокуратурой и получил срок ниже нижнего предела.

Между тем 8 ноября нынешнего года стало известно о задержании шестерых фигурантов второго петербургского дела "Хизб ут-тахрир". На другой день их арестовали; 29 ноября срок содержания всех шестерых в СИЗО был продлен до 30 января 2017 года.

По делу проходят петербуржцы М. Цветков и В. Шмотов, уроженцы Дагестана А. Ахмедов, И. Ахмедов и Э. Мамедов, а также гражданин Таджикистана А. Юсуфов. Насколько можно заключить из публикации РАПСИ, всем шестерым вменена часть 1 статьи 205.5 УК.

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29.11.2016

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