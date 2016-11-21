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Московский окружной военный суд на выездной сессии в Петербурге приговорил фигуранта дела "Хизб ут-тахрир" Ису Рагимова к 12 годам строгого режима. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных структурах.

Обвиняемый пошел на сделку с прокуратурой, и его дело рассмотрели за одно заседание в особом порядке - без допроса свидетелей и анализа доказательств.

По утверждению собеседника агентства, Рагимов был объявлен виновным по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). Эта информация, однако, очевидным образом неверна: действия, которые вменялись осужденному, относятся ко времени до вступления в силу "закона Яровой", ужесточившего санкцию части 2 статьи 205.5, а следовательно, по такому обвинению он мог получить максимум 10 лет.

На деле Рагимова осудили по части 1 этой статьи (организация деятельности террористической организации). Ее минимальная санкция - 15 лет колонии, а поскольку дело рассматривалось в особом порядке, подсудимый получил срок ниже нижнего предела.

"Медиазона" со ссылкой на РИА "Новости" передает, что прокурор запрашивал для Рагимова 13 лет 3 месяца колонии. В публикации агентства, однако, эта информация отсутствует.

Иные детали разбирательства, так же как и фабула дела, неизвестны.

Первое петербургское дело "Хизб ут-тахрир" было возбуждено УФСБ по Петербургу и Ленинградской области в мае 2014 года. Всего в деле девять фигурантов. Шестерых из них арестовали летом 2014-го. Это Карим Ибрагимов, Эльдар Рамазанов, сантехники Сергей Яблоков и Роман Иванов, а также дагестанец Гапур Магомедов и студент Петербургского морского технического университета, гражданин Киргизии Махамадимин Салиев.

Россиянин Рагимов был арестован в апреле 2015 года одновременно с еще одним фигурантом - Дмитрием Михайловым. В июне того же года в СИЗО был отправлен Ильяс Кагиров (первоначально в сообщениях СМИ фигурировал как Кадиров), учившийся в одном вузе с Салиевым.

Шестерым фигурантам, арестованным в 2014 году, сначала наряду со статьей 205.5 инкриминировалась также 282.2 (организация деятельности экстремистской организации либо участие в ней). Однако позже, насколько можно заключить, эту статью из дела исключили. Во всяком случае, она уже не вменялась Рагимову, Михайлову и Кагирову. Кроме того, о ней не шло речи в сообщениях о последовавших приговорах.

Дело разделили на несколько производств. Рагимов стал восьмым осужденным.

14 августа 2015 года Салиев был приговорен к пяти годам строгого режима по части 2 статьи 205.5; три дня спустя, 17 августа, Магомедову по этому же обвинению дали пять лет общего. Оба обвиняемых заключили сделки с прокуратурой и сотрудничали со следствием.

В начале нынешнего года были вынесены приговоры Яблокову и Иванову. Обоим была вменена часть 1 статьи 205.5, поскольку в деле они фигурировали как организаторы ячейки "Хизб ут-тахрир". 30 марта Яблоков получил 12 с половиной строгого режима с годовым ограничением свободы после отбытия срока. На другой день Иванов был осужден к 13 годам 4 месяцам строгого режима.

Не исключено, что Яблоков и Иванов также пошли на сделку с прокуратурой и их дела рассматривались в особом порядке. Во всяком случае, о Яблокове адвокат сообщал, что его подзащитный "вину признал и раскаивается", а суд над Ивановым, насколько известно, прошел в одно заседание. В пользу такого предположения говорит и то, что оба подсудимых получили сроки ниже нижнего предела.

17 августа был вынесен приговор Ибрагимову, Рамазанову и Кагирову. Ибрагимов получил 17, а Рамазанов - 16 лет строгого режима по части 1 статьи 205.5. Кагирову дали пять лет общего режима по части 2 этой же статьи. Он признал вменяемую вину и заявил о раскаянии. Ибрагимов и Рамазанов, напротив, до конца настаивали на своей невиновности.

Таким образом, изо всех девяти фигурантов до сих пор не осужден только Михайлов. В апреле 2015 года, вскоре после его ареста, Islam Review передавало, что Михайлов не признает вину, поясняя, что "Хизб ут-тахрир" не является террористической организацией.

Между тем 8 ноября нынешнего года стало известно о задержании шестерых фигурантов второго петербургского дела "Хизб ут-тахрир". На другой Кировский райсуд города арестовал всех подозреваемых. Имена фигурантов не уточнялись; сообщалось лишь, что один из них уроженец Дагестана, а еще трое - Таджикистана.