Реклама

Правозащитный центр "Мемориал" публикует списки современных российских политзаключенных, сообщается на сайте организации. В них включены 102 человека, в то время как в прошлом году список насчитывал 50 политзеков.

При этом с "Мемориале" подчеркивают, что списки заведомо неполны. "В них только те люди и дела, о которых нам удалось собрать и проанализировать достаточно материалов, чтобы сделать аргументированный вывод о политически мотивированном и незаконном характере уголовного преследования. В списках нет многих людей, которые лишены свободы и преследование которых имеет признаки незаконности и политической мотивированности, так как мы пока либо не получили необходимых материалов по этим делам, либо еще анализируем их", - отмечается в сообщении.

"В отличие от прошлых лет сегодня мы публикуем не один, а два списка. Список людей, лишенных свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания, и список всех остальных политзаключенных. Мы ввели такое разделение, чтобы российское и мировое сообщество могло лучше воспринять проблему политически мотивированного и незаконного лишения свободы в нашей стране, а также чтобы повысить уровень общественной солидарности с политзаключенными", - заявляют в "Мемориале".

В "религиозный" список вошло 50 человек. "В настоящее время это только мусульмане, обвиняемые в членстве в организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами", а также последователи турецкого богослова Бадиуззама́на Саиида Нурси, обвиняемые в членстве в несуществующей организации "Нурджалар", - отмечается в сообщении. В Мемориале особо отмечают, что преследование членов "Хизб ут-тахрир" в Крыму становится дополнительным инструментов давления на крымскотатарское население.

Во второй список правозащитники включили 52 человека. За год 14 политзеков вышли на свободу, а список пополнили 26 человек. "Новые политзаключенные представляют самые разные группы жертв репрессивной политики государства", - отмечают в "Мемориале". Усилилось наступление на свободу слова и распространения информации, продолжается посягательство на свободу собраний. Во многих делах явно прослеживается "украинский след".

Преследование политзаключенных осуществлялось по 41 статье Уголовного кодекса. Наиболее массово применялись группа статей, связанные с публичными мероприятиями (32 случая), "экстремистских" (20 случаев) и "террористических" (16 случаев) статей.

Под политзаключенными в "Мемориале" понимают как людей, отбывающих связанное с лишением свободы наказание, так и тех, к кому в качестве меры пресечения применены содержание под стражей или домашний арест. В списки не включают тех, кто "применял насилие против личности или призывал к насилию по признакам религии, национальности, расы и т.д."