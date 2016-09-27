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Подконтрольный России Бахчисарайский райсуд Крыма оштрафовал активиста Али Хамзина на 1000 рублей за членство в Меджлисе крымскотатарского народа. Об этом сообщил на своей ФБ-странице первый зампред Меджлиса Нариман Джелял.

Хамзин был объявлен виновным по части 1 статьи 20.28 российского КоАП (организация работы общественного объединения, деятельность которого приостановлена, или участие в его работе).

Протокол на Хамзина оформили ранее во вторник в райотделе полиции, куда активист был заранее вызван на опрос. В опросе участвовали оперативники ЦПЭ.

Накануне Джелял передавал, что ряд членов Меджлиса и делегатов Курултая крымскотатарского народа вызван на опрос в региональный ЦПЭ в Симферополе. Силовиков заинтересовали обстоятельства, при которых 22 сентября было принято решение Меджлиса о приостановлении членства в нем трех коллаборантов: муфтия Крыма Эмирали Аблаева, пресс-секретаря муфтията Айдера Аджимамбетова и замглавы российской администрации Симферопольского района Руслана Якубова, - а также о снятии Аджимамбетова с поста зампреда Меджлиса.

Отозвать членов крымскотатарского национального самоуправления может только Курултай, однако приостановить их членство имеет право особое совещание Меджлиса, образованное после запрета крымскотатарского исполкома. В особое совещание включены члены Меджлиса, находящиеся на континентальной Украине.

Имен активистов, вызванных в ЦПЭ, Джелял не привел.

26 апреля коллегия российского верховного суда Крыма под председательством Натальи Терентьевой запретила Меджлис крымскотатарского народа, объявив его экстремистской организацией. С соответствующим представлением в суд обратилась тогдашний прокурор региона Наталья Поклонская.

Решение о запрете Меджлиса было обжаловано в Верховный суд России. Рассмотрение апелляции состоится 29 сентября; начало слушаний в 11 часов.