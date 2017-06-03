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новость Яровая не вызрела

Чемезов: Вступление в силу "закона Яровой" могут отложить
03.06.2017
Сергей Чемезов. Фото: rostec.ru
Сергей Чемезов. Фото: rostec.ru
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Сроки реализации положений "закона Яровой" о хранении данных операторами связи могут быть продлены. Об этом заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, сообщает Интерфакс

"По всей видимости, да, придется изменять, потому что в те сроки это нереально. Регуляторы и будут вносить правки", - ответил Чемезов на вопрос о времени реализации закона.

По словам главы "Ростеха", в июле могут быть готовы поправки в "закон Яровой", регламентирующие сроки и объемы хранения информации, а также технические параметры реализации закона. "Создана рабочая группа, возглавляют ее представители министерства связи. В эту рабочую группу входят наши представители, ФСБ, всех заинтересованных лиц. Они занимаются подготовкой, мы предложения даем. Там есть дорожная карта. По-моему, в июле должны выйти с каким-то предложением", - сказал Чемезов.

5 мая "Коммерсант" сообщил, что в заключении Минэкономразвития проект Минкомсвязи постановления по реализации "закона Яровой", опубликованный 17 марта, был подвергнут резкой критике. Как отмечают авторы заключения, в предложениях Минкомсвязи, как и в самом законе, не определено значение термина "содержание электронных сообщений". Отсутствие такого определения может привести к "расширительному толкованию норм" и риску нарушения закрепленному Конституцией права граждан на тайну переписки и личной жизни. Кроме того, реализация предложений Минкомсвязи может потребовать существенных расходов из бюджета, а также несет существенные риски для для участников рынка

В документе Минэкономразвития были отражены замечания и предложения Российского союза промышленников и предпринимателей, а также "Вымпелкома". В ведомстве предложили снова доработать проект с их учетом.

10 апреля "Коммерсант" сообщал, что по расчетам комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям предложения Минкомсвязи по реализации "закона Яровой" увеличивают потенциальные расходы участников рынка до 10 триллионов рублей. По оценкам РСПП, уже с 2019 года в рамках закона крупным операторам придется хранить по 20 эксабайт информации. Это может привести к кратному подорожанию услуг связи и повысить уровень инфляции в стране на 1-2 процентных пункта.

Выводы комиссии РСПП поддержали операторы связи. Представители "МегаФона" и МТС отметили, что их собственные эксперты получили аналогичные результаты.

В пресс-службе Минкомсвязи выводы РСПП комментировать не стали. Однако в сводном отчете ведомства к проекту говорится, что затраты субъектов хозяйственной деятельности на реализацию закона составят 4,5 триллиона рублей. При этом годовой доход от оказания услуг связи, на которые накладываются обязательства по хранению информации, составляет 1,1 триллиона. Получается, что затраты операторов, по оценке самого разработчика проекта, в четыре раза превысят их годовой доход, констатирует комиссия РСПП.

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03.06.2017
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