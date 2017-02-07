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новость Минэкономразвития предложило компенсировать операторам расходы на "закон Яровой"

07.02.2017
Сервер. Фото: ktelecom.by
Сервер. Фото: ktelecom.by
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Минэкономразвития предлагает компенсировать операторам расходы на реализацию "закона Яровой" из фонда универсальных услуг связи. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо замглавы ведомства Николая Подгузова в аппарат правительства.

По данным издания, поддержка операторов связи "с учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции" в ходе реализации "закона Яровой" прописана в закрытой части поручений президента. Они были даны летом прошлого года, после подписания "антитеррористических поправок". Согласно открытой части документа, ФСБ и правительству к 1 ноября нужно было подготовить проекты нормативно-правовых актов, направленных на минимизацию возможных рисков от реализации закона.

Фонд универсальных услуг связи формируется из отчислений всех российских операторов. Туда направляется 1,2 процента их выручки. На эти деньги ПАО "Ростелеком" финансирует проект по устранению "цифрового неравенства", в том числе строит линии связи и точки доступа в малонаселенных регионах. Проект недофинансирован и долгое время реализовывался за счет самого "Ростелекома". В частности, в 2016 году оператор недополучил из фонда универсальных услуг порядка 7 миллиардов рублей из запланированных 14,8 миллиарда.

19 января экспертная рабочая группа при правительстве, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, отклонила петицию об отмене "закона Яровой", собравшую 100 тысяч голосов. По мнению экспертов, закон полностью соответствует Конституции и не нарушает прав граждан. Параллельно эксперты отметили, что профильные ведомства проводят работу по "существенному" смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.

На заседании замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что ведомство предлагает на порядок снизить объемы информации, которые операторы связи обязаны сохранять по "закону Яровой". "Министерство связи и массовых коммуникаций совместно с министерством промышленности и ведомствами силового блока провели большое количество совещаний и консультаций, направленных на снижение издержек отрасли, которые проистекали из данного текста закона, - сказал Волин. - Прежде всего, работа была направлена на то, чтобы сократить хранение избыточной информации".

По словам замминистра, на сегодняшний день есть договоренности и понимание в отношении того, что "объемы информации могут быть сокращены примерно в 10 раз". "К избыточной информации относится интернет-медиа, ip-tv, торренты и целый ряд других тяжелых для хранения информационных ресурсов", - отметил Волин.

Однако и при сокращенном объеме хранения, по оценке специалистов Минкомсвязи и Минпрома, затраты операторов при исполнении требований законасоставят около ста миллиардов рублей. Волин отметил, что понадобится порядка двух лет для согласования поэтапной реализации закона.

Вице-президент компании МТС по корпоративным и правовым вопросам Руслан Ибрагимов заявил, что затраты будут больше в четыре раза. "Если выполнять весь закон как он есть, то затраты МТС совместно с МГТС порядка 1,7 триллиона рублей. После того как я увидел в проекте экспертного заключения предложения по сокращению типов трафика и объемов примерно на 80 процентов, мы за это время постарались подсчитать какие затраты в этом случае могу для нас быть. Навскидку это более 400 миллиардов рублей", - отметил Ибрагимов. Годовая выручка группы МТС в России по итогам 2015 года составила 391,2 миллиардов рублей.

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