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новость Астраханец Гафуров оштрафован на 70 тысяч рублей по делу о недоносительстве

06.02.2017
УФСБ по Астраханской области. Фото: Google.Maps
УФСБ по Астраханской области. Фото: Google.Maps
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Мировой судья Кировского района Астрахани приговорил местного жителя Улугбека Гафурова к штрафу 70 тысяч рублей по статье 205.6 УК (несообщение о преступлении). Такую информацию передает Интерфакс.

Как утверждается, Гафурову было достоверно известно, что его знакомый, гражданин Киргизии Равшан Акбаров, прошел подготовку на базе "Исламского государства" в Мосуле, после чего воевал на стороне ИГ в составе джамаата "Катиба гураба" (ар. "Батальон чужаков"). Тем не менее, говорится в деле, Гафуров не донес на своего знакомого.

Дело расследовалось астраханским УФСБ. Признал ли подсудимый вмененную вину, не уточняется.

29 декабря 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Акбарова к восьми годам строгого режима по статье 205.3 (обучение терроризму) и части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании).

Прокуратура Астраханской области сообщает, что решение по делу Гафурова - первый в России приговор по статье 205.6, которая была включена в УК в июле прошлого года одним из законов "пакета Яровой".

Другое дело по статье о недоносительстве возбудили в середине января против грозненца Асхаба Хизриева. Как утверждалось, за несколько месяцев до этого знакомый грозненца был задержан при попытке выехать в Сирию для участия в войне на стороне исламистов, Хизриеву об этом было известно, однако он не донес на знакомого силовикам.

Статья 205.6 УК предусматривает ответственность за недоносительство о преступлениях, квалифицируемых по "террористическим" статьям кодекса (205-205.5), а также о захвате заложников (206), организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем (208), угоне самолета, корабля или поезда (211), преступлениях против ядерной безопасности (220 и 221), посягательстве на жизнь государственного деятеля (277), насильственном захвате власти (278), вооруженном мятеже (279), нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (360) и акте международного терроризма (361).

Санкция за недоносительство - штраф до 100 тысяч рублей или в размере дохода за срок до полугода, либо до года принудработ, либо же до года колонии. Ответственность по статье 205.6 не предусмотрена лишь для супругов и близких родственников обвиняемых в этих преступлениях.

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06.02.2017

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