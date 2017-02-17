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новость Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"

17.02.2017
Аркадий Дворкович. Фото: government.ru
Аркадий Дворкович. Фото: government.ru
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Вице-премьер Аркадий Дворкович попросил операторов при реализации положений "закона Яровой" не допустить повышения тарифов более чем на 5 процентов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из участников совещания, посвященного корректировке закона.

По мнению операторов, реализация закона в существующем его варианте не позволит удерживать рост цен в рамках инфляции. Повышение тарифов может быть значительно выше.

Пресс-секретарь Дворковича Алия Самигуллина не прокомментировала вопрос о предельном повышении цен. "Состоялось совещание по закону, обсудили приоритеты и порядок доработки подзаконных актов, а также возможную корректировку закона в случае невозможности отразить согласованную позицию в постановлении", - сказала она.

19 января экспертная рабочая группа при правительстве, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, отклонила петицию об отмене "закона Яровой", собравшую 100 тысяч голосов. По мнению экспертов, закон полностью соответствует Конституции и не нарушает прав граждан. Параллельно эксперты отметили, что профильные ведомства проводят работу по "существенному" смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.

7 февраля "Ведомости" со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Николая Подгузова, сообщили, что ведомство предлагает компенсировать операторам расходы на реализацию "закона Яровой" из фонда универсальных услуг связи. По данным издания, поддержка операторов связи "с учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции" в ходе реализации "закона Яровой" прописана в закрытой части поручений президента. Они были даны летом прошлого года, после подписания "антитеррористических поправок". Согласно открытой части документа, ФСБ и правительству к 1 ноября нужно было подготовить проекты нормативно-правовых актов, направленных на минимизацию возможных рисков от реализации закона.

Фонд универсальных услуг связи формируется из отчислений всех российских операторов. Туда направляется 1,2 процента их выручки. На эти деньги ПАО "Ростелеком" финансирует проект по устранению "цифрового неравенства", в том числе строит линии связи и точки доступа в малонаселенных регионах. Проект недофинансирован и долгое время реализовывался за счет самого "Ростелекома". В частности, в 2016 году оператор недополучил из фонда универсальных услуг порядка 7 миллиардов рублей из запланированных 14,8 миллиарда.

В пятницу стало известно, что по мнению экспертной рабочей группы под руководством Абызова почти вся информация, передающаяся по сетям операторов, в перспективе может быть непригодна к анализу и использованию в работе госорганов. Сейчас, по мнению экспертов, объем шифрованного трафика в сетях операторов составляет 49 процентов, но уже через три года его доля может достичь 90 процентов. В то же время технология, позволяющая расшифровывать трафик, отсутствует. Это может создать трудности при исполнении закона, говорилось в заключении группы.

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17.02.2017

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