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новость "Ведомости": У ФСБ возникли претензии к "Ростеху" по реализации "пакета Яровой"

22.11.2016
Человек со смартфоном. Фото: androidinsider.ru
Человек со смартфоном. Фото: androidinsider.ru
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Подготовленный "Ростехом" проект создания хранилища данных для реализации антитеррористического "пакета Яровой" отправлен на доработку, сообщают "Ведомости". Претензии к проекту возникли у ФСБ, а также у Минпромторга и Минкомсвязи.

На совещании в Минпромторге представитель ФСБ отметил, что создание хранилища данных небезопасно, так как создает дополнительные угрозы для их утечки. Нужны дополнительные гарантии, что доступ к данным не смогут получить "ненадлежащие лица", пояснил источник издания в спецслужбе

Представитель Минкомсвязи указал на противоречия проекта действующему законодательству. Хранением абонентских данных по закону могут заниматься только операторы связи. При этом они не могут передавать данные своих абонентов не только третьим лицам, но и друг другу.

Участники совещания отмечали, что проект "Ростеха"приоритета не имеет и будет рассматриваться наряду с другими. В августе ФСБ предложила свой проект, подразумевающий расширения системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Она уже установлено на сетях операторов. Однако ведется запись трафика только тех абонентов, в отношении которых ведутся оперативно-розыскные мероприятия. К тому же данные хранятся только 12 часов.

"Ростелеком" предлагает задействовать инфраструктуру принадлежащей ему поисковой системы "Спутник". В ней уже хранятся массивы данных из социальных сетей.

22 августа Национальный центр информатизации, одна из структур "Ростеха", предложил создать единый центр хранения и обработки данных для исполнения "пакета Яровой".

5 сентября в "Ростехе" заявили, что на локализацию оборудования и программного обеспечения, необходимого для исполнения "пакета Яровой", потребуется 10,3 миллиарда рублей. Работы на 4,8 миллиарда рублей из этого списка можно будет профинансировать за счет госпрограммы при наличии софинансирования в размере 50 процентов, следует из приложения к письму врио гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Для создания единой системы "Ростех" предлагает использовать ресурсы и оборудование российских производителей - как входящих в госкорпорацию, так и независимых компаний. В "Ростехе" отметили, что реализация проекта многократно дешевле фигурировавшей ранее в СМИ оценки в 2,2 триллиона рублей, но точную стоимость определить затруднились, сославшись на отсутствие технического задания.

26 августа стало известно, что операторы связи совместно с Минкомсвязью разработали технические требования к комплексам и оборудованию, необходимому для исполнения "пакета Яровой". "Большая тройка" и Tele2 ранее оценивали совокупные затраты в 2,2 триллиона рублей, но в соответствии с заявленными операторами объемами, сумма может быть еще выше - до 10 триллионов рублей. Еще около 10-20 процентов данной суммы операторам придется ежегодно вкладывать в поддержку системы.

29 августа соавтор "антитеррористического пакета" пакета сенатор Виктор Озеров заявил, что затраты операторов связи на исполнение закона составят около трех миллиардов рублей в год. По его словам, эта оценка базируется на расчетах правительственных специалистов.

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22.11.2016

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