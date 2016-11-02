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новость Правительство и ФСБ не успели подготовить подзаконные акты к "пакету Яровой"

02.11.2016
Сервер. Фото: ktelecom.by
Сервер. Фото: ktelecom.by
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Правительство и ФСБ не успели подготовить подзаконные акты к "пакету Яровой" к 1 ноября - сроку, определенному президентским указом. Как пишут "Ведомости", на официальном портале правовой информации пока нет никаких сведений о разработке документов. По словам сотрудника одного из операторов, пока она даже не ведется.

Владимир Путин подписал "пакет Яровой" в начале июля, поручив до 1 ноября подготовить проекты актов, которые бы минимизировали риски, связанные с применением закона. Особое внимание нужно было обратить на нормы, которые потребуют существенных финансовых ресурсов и модернизации оборудования операторов и провайдеров.

Ведомства должны были также уточнить этапы применения этих норм. Участники рынка говорили, что фактически подзаконные акты должны установить срок и место хранения информации, а также кто именно должен ее хранить.

Ответственными за выполнение поручения были названы директор ФСБ Александр Бортников и премьер-министр Дмитрий Медведев. Минпромторг совместно с Минкомсвязи до 1 сентября должны были представить предложения по затратам на организацию производства отечественного оборудования и российского программного обеспечения для хранения и обработки информации.

По словам представителя "Мегафона", с оператором подзаконные акты никто не обсуждал. Сложно обсуждать варианты регулирования, пока не будут определены возможности, сроки и размер затрат для производства отечественного оборудования и создания российского программного обеспечения, необходимого для хранения и обработки этих данных, заявил представитель оператора. В МТС и "Т2 РТК холдинге" (бренд Tele2) от комментариев отказались.

Чем позже появятся подзаконные акты, тем позже операторы поймут, как именно им готовиться к исполнению закона, пояснил собеседник издания в "большой тройке". По его словам, это может создать угрозу для своевременного исполнения закона.

Сотрудник другого оператора добавил, что телекоммуникационным компаниям необходимо время, чтобы протестировать оборудование перед тем, как закон вступит в силу. Поэтому любые задержки ставят под угрозу поставленные сроки начала работы.

Представитель Минкомсвязи уверил, что его ведомство со своей стороны работу выполнило. Министр связи Николай Никифоров недавно сообщал журналистам, что министерство совместно с сотовыми операторами "отработали" техническое задание, в котором указаны потребности операторов. Этот документ передан в Минпромторг, и ведомство теперь обсуждает его с возможными производителями оборудования.

Представители ФСБ и Минпромторга не ответили на вопросы издания. Информацию также не стали комментировать пресс-секретари премьер-министра и президента.

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