Реклама

Рабочая группа "Связь и IT" экспертного совета при правительстве разрабатывает предложения по тестовым испытаниям реализации "пакета Яровой". Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на куратора рабочей группы Ирину Левову.

В испытаниях должны принять участие минимум десять операторов связи и пять интернет-площадок - организаторов распространения информации в интернете, говорится в проекте. Операторы предлагали протестировать реализацию "закона Яровой" на территории трех-четырех регионов страны, однако место тестирования будет определяться госорганами, отметил источник, близкий к одной из сотовых компаний. Предполагается, что пилотные регионы могут располагаться в нескольких крупных городах, находящихся недалеко от столицы, с хорошо развитой инфраструктурой передачи данных.

Технические испытания предложено провести до 1 августа, результаты будут переданы в правительство и администрацию президента. При этом Минкомсвязи, Минпромторгу и ФСБ эксперты предложили до 1 октября утвердить требования к оборудованию связи, необходимые для реализации "закона Яровой", а также порядок, сроки и объем хранения информации операторами связи и интернет-компаниями.

Ранее в Минкомсвязи предложили освободить операторов от хранения "тяжелого" контента, прежде всего видео. При этом эксперты считают, чт даже кратное сокращение объемов хранимой информации станет непосильной задачей как для крупных, так и для малых компаний.

Затраты операторов связи на реализацию "закона Яровой" эксперты предложили оплатить государству. Необходимые средства Минкомсвязи рекомендовали "предусмотреть в бюджете на 2018-2019 годы", следует из проекта.

19 января экспертная рабочая группа при правительстве, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, отклонила петицию об отмене "закона Яровой", собравшую 100 тысяч голосов. По мнению экспертов, закон полностью соответствует Конституции и не нарушает прав граждан. Параллельно эксперты отметили, что профильные ведомства проводят работу по "существенному" смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.

7 февраля "Ведомости" со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Николая Подгузова, сообщили, что ведомство предлагает компенсировать операторам расходы на реализацию "закона Яровой" из фонда универсальных услуг связи. По данным издания, поддержка операторов связи "с учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции" в ходе реализации "закона Яровой" прописана в закрытой части поручений президента. Они были даны летом прошлого года, после подписания "антитеррористических поправок". Согласно открытой части документа, ФСБ и правительству к 1 ноября нужно было подготовить проекты нормативно-правовых актов, направленных на минимизацию возможных рисков от реализации закона.

Позже стало известно, что по мнению экспертной рабочей группы под руководством Абызова почти вся информация, передающаяся по сетям операторов, в перспективе может быть непригодна к анализу и использованию в работе госорганов. Сейчас, по мнению экспертов, объем шифрованного трафика в сетях операторов составляет 49 процентов, но уже через три года его доля может достичь 90 процентов. В то же время технология, позволяющая расшифровывать трафик, отсутствует.