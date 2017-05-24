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В Госдуму внесен законопроект о регулировании сервисов обмена мгновенными сообщениями. Карточка инициативы опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Предлагается внести ряд поправок в закон об информации. В частности, вводятся понятия "информационно-коммуникационных сервисов" и "информационно-коммуникационных сервисов обмена мгновенными сообщениями". Второе определение относится к мессенджерам, которые не предполагает возможность публикации общедоступных сообщений, а позволяет обмениваться информацией только между пользователями.

Пользователей мессенджеров авторы инициативы хотят в обязательном порядке обязать проходить идентификацию. Запрет для владельцев мессенджеров передавать анонимные сообщения устанавливается пунктом 1 части 4.2 статьи 2.1 изменений в закон. Идентификацию должны будут осуществлять операторы связи по номеру договора, который они заключают с абонентами.

На мессенджеры накладывается еще ряд требований: пользователи сервисов должны иметь возможность отказываться от нежелательных сообщений, владельцы программ должны иметь возможность по требованию государства прекращать или, наоборот, организовывать массовую рассылку сообщений.

Через мессенджеры будет запрещено передавать "информацию, распространяемую с нарушением законодательства", администрация сервиса также обязана иметь возможность блокировать пересылку таких сообщений по требованию государства.

Если сервис мгновенных сообщений не исполняет требования закона, то операторы связи должны будут блокировать доступ пользователей к нему на основании предписания Роскомнадзора по решению суда, такая обязанность провайдеров устанавливается новой частью 2.1 статьи 15.4 закона об информации.

В случае принятия законопроекта мессенджеры будут обязаны работать по новым правилам с 1 января следующего года.

Инициативу на рассмотрение Госдумы внесли депутаты Марина Мукабенова ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко ("КПРФ").

В январе "Коммерсант" писал о разработке правительственного законопроекта по регулированию мессенджеров, над которым работают Роскомнадзор и МВД. Инициатива правительства также предполагала введение обязательной идентификации пользователей сервисов.

Согласно действующему "закону Яровой", "организаторы распространения информации", в качестве которых обязаны регистрировать свои сервисы владельцы мессенджеров, уже обязаны сдавать ключи шифрования сообщений по требованию ФСБ.

В России с апреля продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться в качестве распространителей информации и сотрудничать с властями. 10 апреля недоступной для россиян стала популярная интернет-рация Zello. 2 мая в реестр запрещенных сайтов попали мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE.

16 мая СМИ сообщили об аналогичных претензиях Роскомнадзора к мессенджеру Telegram. В ведомстве эту информацию назвали "слухами". Сами разработчики сервиса заявили, что "ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации" от них.