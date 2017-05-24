О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Internet/Netlaw/m.261149.html | http://mirror715.graniru.info/Internet/Netlaw/m.261149.html
Также: Власть и Интернет, Интернет, Свобода слова, Технологии, Госдума, Парламент, Общество, Политика, Россия, СМИ

новость В Госдуму внесли законопроект о регулировании мессенджеров

24.05.2017
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Реклама

В Госдуму внесен законопроект о регулировании сервисов обмена мгновенными сообщениями. Карточка инициативы опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Предлагается внести ряд поправок в закон об информации. В частности, вводятся понятия "информационно-коммуникационных сервисов" и "информационно-коммуникационных сервисов обмена мгновенными сообщениями". Второе определение относится к мессенджерам, которые не предполагает возможность публикации общедоступных сообщений, а позволяет обмениваться информацией только между пользователями.

Пользователей мессенджеров авторы инициативы хотят в обязательном порядке обязать проходить идентификацию. Запрет для владельцев мессенджеров передавать анонимные сообщения устанавливается пунктом 1 части 4.2 статьи 2.1 изменений в закон. Идентификацию должны будут осуществлять операторы связи по номеру договора, который они заключают с абонентами.

На мессенджеры накладывается еще ряд требований: пользователи сервисов должны иметь возможность отказываться от нежелательных сообщений, владельцы программ должны иметь возможность по требованию государства прекращать или, наоборот, организовывать массовую рассылку сообщений.

Через мессенджеры будет запрещено передавать "информацию, распространяемую с нарушением законодательства", администрация сервиса также обязана иметь возможность блокировать пересылку таких сообщений по требованию государства.

Если сервис мгновенных сообщений не исполняет требования закона, то операторы связи должны будут блокировать доступ пользователей к нему на основании предписания Роскомнадзора по решению суда, такая обязанность провайдеров устанавливается новой частью 2.1 статьи 15.4 закона об информации.

В случае принятия законопроекта мессенджеры будут обязаны работать по новым правилам с 1 января следующего года.

Инициативу на рассмотрение Госдумы внесли депутаты Марина Мукабенова ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко ("КПРФ").

В январе "Коммерсант" писал о разработке правительственного законопроекта по регулированию мессенджеров, над которым работают Роскомнадзор и МВД. Инициатива правительства также предполагала введение обязательной идентификации пользователей сервисов.

Согласно действующему "закону Яровой", "организаторы распространения информации", в качестве которых обязаны регистрировать свои сервисы владельцы мессенджеров, уже обязаны сдавать ключи шифрования сообщений по требованию ФСБ.

В России с апреля продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться в качестве распространителей информации и сотрудничать с властями. 10 апреля недоступной для россиян стала популярная интернет-рация Zello. 2 мая в реестр запрещенных сайтов попали мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE.

16 мая СМИ сообщили об аналогичных претензиях Роскомнадзора к мессенджеру Telegram. В ведомстве эту информацию назвали "слухами". Сами разработчики сервиса заявили, что "ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации" от них.

Оставить комментарий Обсудить
24.05.2017
новость Новости по теме
16.05.2017 В Роскомнадзоре назвали "слухами" информацию о требованиях ведомства к Telegram →
02.05.2017 Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE →
26.04.2017 Чайка предложил расширить основания для внесудебной блокировки сайтов →
21.04.2017 Google стал чаще выдавать данные пользователей российским властям →
19.04.2017 Роскомнадзор разработал закон о запрете обхода блокировок →
19.04.2017 Роскомнадзор: Twitter согласился перенести данные пользователей в Россию →
10.04.2017 Zello просит РКН отложить блокировку своего сервиса →
08.04.2017 Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису голосовых сообщений Zello →
26.01.2017 Клименко: Без ограничения интернета нельзя обеспечить информационную безопасность →
24.01.2017 Роскомнадзор и МВД разработали новый законопроект о госрегулировании мессенджеров →
04.10.2016 Российские компании приступили к реализации требований "пакета Яровой" →
12.08.2016 Операторы связи выступили за ограничение анонимности в интернете →
10.08.2016 ФСБ предложила доработать СОРМ для исполнения "пакета Яровой" →
08.08.2016 Минкомсвязи не будет регулировать Skype и WhatsApp →
Фото и Видео
29612
Play own
День борьбы с гомофобией
29611
Play own
"Радужный флэшмоб" в Петербурге
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29533
Play own
Бессмертная банда
Реклама
Выбор читателей
статья Театральный наезд
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Мединский идет на таран
383
новость Усманов: Навальный, ты Шариков
Алишер Усманов. Кадр видеообращения к Алексею Навальному
в блоге Признайся, Навальный
383
статья Соловьев ищет блох
РЕКЛАМА
Loading...
новость Шпаков: 1,5 года общего режима
Александр Шпаков в суде. Фото: @polinanem
новость Сирия: "Томагавки" не научили
Американский корабль выпускает ракету по базе Эш-Шайрат. Кадр видео Пентагона
новость Выборы Путина в день аннексии
Празднование аншлюса Крыма на Красной площади. Фото: Грани.Ру
новость "Роснефть" испугалась Навального
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
в блоге Против излишней жестокости
383
статья Путин спешит на свидание
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Русь и нравственность
383
новость РПЦ против Холи
Анонс фестиваля красок в Челябинске. Фото из ВК-сообщества "Всероссийский Фестиваль красок – Челябинск"
статья Евангелие от Зорькина
Александр Скобов. Courtesy photo
новость "Дело 26 марта": пятый политзек
Дмитрий Крепкин. Фото с ФБ-страницы Станислава Морозова
новость Теракт в Манчестере: задержания
На месте теракта в Манчестере. Фото: manchestereveningnews.co.uk
новость Обвинение курсанту-"террористу"
Вадим Осипов. Скриншот видео с opku.mil.ru
новость Золотые рюмки "Роснефти"
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
новость Задержаны коллеги Серебренникова
Юрий Итин. Кадр телеканала "Первый ярославский"
новость Поруганная честь Лаврова
Джон Маккейн. Фото: twitter.com/SenJohnMcCain