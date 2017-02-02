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Национальный центр информатизации, дочерняя компания "Ростеха", предложила внести изменения в "пакет Яровой", касающиеся хранения данных. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на близкий к госкорпорации источник.

По мнению авторов поправок, создание системы хранения, необходимой операторам для исполнения "антитеррористического" пакета, в данных условиях невозможно по техническим причинам. Нынешний массив памяти СОРМ устроен так, что для доступа к конкретной записи необходимо пролистать все предыдущие, но в масштабах "закона Яровой" эта процедура крайне неудобна, рассказал сотрудник одного из операторов.

Вместо этого "Ростех" предлагает использовать собственное унифицированное решение, позволяющее "оптимизировать хранение тяжелого трафика". Оно может быть разработано по итогам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) под управлением "Ростеха" с участием Минкомсвязи, ФСБ и Минпромторга, а также разработчиков СОРМ.

Разработанная "Ростехом" система позволит операторам сократить затраты на создание системы хранения на 25-30 процентов, но чтобы "Ростех" мог заняться этим проектом, необходимо изменить "пакет Яровой". Сейчас он не предусматривает хранение информации никем, кроме самих операторов. Регуляторы обсуждают изменение этой формулировки.

Предполагается, что формулировка "закона Яровой" может быть изменена так, чтобы хранилищем смог управлять "Ростех".

22 августа 2016 года НЦИ уже предлагал создать единый центр хранения и обработки данных для исполнения "пакета Яровой".

5 сентября в "Ростехе" заявили, что на локализацию оборудования и программного обеспечения, необходимого для исполнения "пакета Яровой", потребуется 10,3 миллиарда рублей. Работы на 4,8 миллиарда рублей из этого списка можно будет профинансировать за счет госпрограммы при наличии софинансирования в размере 50 процентов, следует из приложения к письму врио гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Для создания единой системы "Ростех" предлагает использовать ресурсы и оборудование российских производителей - как входящих в госкорпорацию, так и независимых компаний. В "Ростехе" отметили, что реализация проекта многократно дешевле фигурировавшей ранее в СМИ оценки в 2,2 триллиона рублей, но точную стоимость определить затруднились, сославшись на отсутствие технического задания.