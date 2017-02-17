О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/FSB/m.258846.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/FSB/m.258846.html
Также: Спецслужбы, Интернет, Правительство, Общество, Россия, Политика | Персоны: Ирина Яровая

новость "Ведомости": Собранные по "закону Яровой" данные могут быть непригодны для анализа

17.02.2017
Человек со смартфоном. Фото: androidinsider.ru
Человек со смартфоном. Фото: androidinsider.ru
Реклама

Почти вся информация, передающаяся по сетям операторов, в перспективе может быть непригодна к анализу и использованию в работе госорганов. Как пишут "Ведомости", об этом говорится в заключении экспертной рабочей группы под руководством министра открытого правительства Михаила Абызова по поводу "пакета Яровой".

Сейчас, по мнению экспертов, объем шифрованного трафика в сетях операторов составляет 49 процентов, но уже через три года его доля может достичь 90 процентов. В то же время технология, позволяющая расшифровывать трафик, отсутствует. Это может создать трудности при исполнении закона, говорится в заключении группы.

19 января члены группы собрались, чтобы обсудить общественную инициативу по отмене "закона Яровой". В итоге, отмену группа не поддержала, однако предложила внести в подзаконные акты серьезные уточнения, чтобы минимизировать возможные риски, в том числе и финансовые.

В частности, эксперты считают необходимым исключить избыточный трафик из информации, подлежащей хранению, и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения операторами данных. Речь идет об интернет-видео, IPTV и другом контенте, обеспечивающем до 80 процентов трафика. При этом наибольшую ценность при хранении составляют текстовые сообщения и голосовая информация, говорится в заключении группы. Она также предложила создать пилот по хранению данных, чтобы оценить затраты.

17 февраля вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании в правительстве рассмотрит модель технической реализации норм закона, проанализировав итоговые оценки финансовых затрат со стороны компаний и ход подготовки подзаконных актов. Экспертное заключение будет направлено не только в правительство, но в Госдуму и Верховный суд.

Также эксперты рекомендуют Госдуме исключить расширительное толкование понятий "миссионерская деятельность", "экстремизм" и "оскорбление религиозных чувств верующих", а Верховному суду - в течение 2017 года провести анализ судебной практики в этой части.

При этом, как отмечает "Коммерсант", участники рынка призвали быть реалистичнее со сроками. "Ближайший реалистичный срок реализации" требований по выполнению "закона Яровой" - не раньше 2023 года, указал представитель "Вымпелкома". По него мнению, предлагаемые сроки реализации закона невыполнимы из-за отсутствия технических требований к средствам хранения, а также "беспрецедентного размера необходимых инвестиций".

Оценки предполагаемых затрат постоянно меняются. По данным Минкомсвязи, совокупная стоимость внедрения для всех операторов связи составит около 100 миллиардов рублей. "Большая тройка" операторов и Tele2 оценивали суммарные затраты в 2,2 триллиона рублей.

Оставить комментарий Обсудить
17.02.2017

новость Новости по теме
07.02.2017 Минэкономразвития предложило компенсировать операторам расходы на "закон Яровой" →
06.02.2017 Астраханец Гафуров оштрафован на 70 тысяч рублей по делу о недоносительстве →
02.02.2017 "Ростех" предложил переписать "закон Яровой" →
22.11.2016 "Ведомости": У ФСБ возникли претензии к "Ростеху" по реализации "пакета Яровой" →
02.11.2016 Правительство и ФСБ не успели подготовить подзаконные акты к "пакету Яровой" →
04.10.2016 Российские компании приступили к реализации требований "пакета Яровой" →
06.09.2016 Путин допустил возможность корректировки "закона Яровой" →
05.09.2016 "Ростех" оценил затраты на реализацию "пакета Яровой" →
03.09.2016 Правительство уточнит "пакет Яровой" в части объема хранимых данных →
02.09.2016 "Пакет Яровой" исполнят за счет пенсионных накоплений россиян →
29.08.2016 Соавтор "пакета Яровой" оценил стоимость его реализации →
26.08.2016 Операторы подготовили технические требования для исполнения "пакета Яровой" →
24.08.2016 "Коммерсант": Реализацией "пакета Яровой" займутся Huawei и Lenovo →
22.08.2016 "Ростех" инициировал создание центра хранения данных для исполнения "пакета Яровой" →
10.08.2016 ФСБ предложила доработать СОРМ для исполнения "пакета Яровой" →
14.07.2016 МЭР: Оборудования для исполнения требований "пакета Яровой" нет нигде →
08.07.2016 "Почта Россия" оценила реализацию "пакета Яровой" в полтриллиона рублей →
07.07.2016 Путин подписал "законы Яровой" →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
25938
Play own
Павленский и культурное наследие
25619
Play own
Лубянка: акция Лаврешиной и Никитиной
25434
Play own
Павленский против ФСБ
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Трамп: СМИ мешают поладить с Россией
Дональд Трамп. Фото: salon.com
новость Плагиат в приговоре Навальному
Заимствования в приговоре по делу "Кировлеса", Кадр "Дождя"
новость Кремль приказал молчать о Трампе
Кадр передачи "Вести недели" телеканала "Россия 1"
статья Трамп: первая жертва
Владимир Абаринов
новость Панова и Захтея везут в Крым
Евгений Панов и Андрей Захтей в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
статья Прозрение на бегу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Закон о месте у параши
383
новость Дело против Прилепина
Захар Прилепин. Фото: zaharprilepin.ru
новость Boeing: кто перевозил "Бук"
Сергей Дубинский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
в блоге Разоблачение Марии Захаровой
383
новость Разведка не доверяет Трампу
Дональд Трамп. Фото из твиттера пресс-секретаря Белого Дома
новость Экс-депутатов исключили из партий
Мария Максакова и Денис Вороненков. Кадр РЕН-ТВ
новость Путин об угрозе с Запада
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
новость Трампа призвали одуматься
Вячеслав Володин. Фото с сайта www.edinros.er.ru
в блоге Добрая русская больница
383
новость Лидеру фермеров шьют дело
Алексей Волченко. Фото: yasnonews.ru
новость Мэттис: Говорить с позиции силы
Джеймс Мэттис. Фото: greatagain.gov
новость Трамп: Обама был слишком мягок
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Покаяние Милонова
Виталий Милонов. Фото с ФБ-страницы Ильи Арзейкина
новость Засекреченный свидетель по "делу АВН"
Юрий Мухин. Фото: igpr.ru