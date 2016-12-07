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Также: Спецслужбы, Террор, Происшествия, Россия, Политика

новость В Москве и Подмосковье задержаны около 30 человек по подозрению в экстремизме

07.12.2016
Сотрудники ФСБ. Фото: so-l.ru
Сотрудники ФСБ. Фото: so-l.ru
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В ходе крупномасштабной спецоперации в Москве и Подмосковье сотрудники спецслужб задержали более 25 человек, подозревающихся в экстремизме и пособничестве терроризму. Как передает ТАСС, об этом сообщил источник в силовых структурах.

"Спецоперация проводилась сотрудниками ФСБ совместно с центром "Э" МВД и бойцами спецназа", - уточнил собеседник агентства. По его словам, задержания проходили по нескольким десяткам адресов.

По словам источника, задержанных подозревают в экстремистской деятельности, пособничеству террористам и связях с ваххабистским подпольем в России.

15 ноября Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил о задержании пятерых участников экстремистской группы, связанной с "Исламским государством". В спецслужбе утверждают, что задержанные готовили террористические акты на территории Ингушетии и в Москве.

ФСБ регулярно заявляет о предотвращении терактов. 12 ноября спецслужба сообщила о задержании в Москве и Петербурге десятерых участников диверсионно-террористической группы. По информации спецслужбы, задержанные "планировали совершить серию резонансных диверсионно-террористических акций в городе Москве и городе Петербурге с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств большой мощности".

"У них обнаружено и изъято четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи, - отмечали в ЦОС. - Террористические акции боевиками планировалось совершить в целях уничтожения гражданских лиц в местах массового нахождения людей".

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07.12.2016

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